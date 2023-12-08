Культура

На выставку живописи «Северо-Запад» Эдуарда Шарипова приглашают псковичей 15 декабря

Выставки живописи «Северо-Запад» члена Союза художников России, члена псковского регионального общественного движения «ПсковАрт» Эдуарда Шарипова откроется в Центральной городской библиотеке Пскова 15 декабря в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: организаторы мероприятия

В экспозиции представят 25 пейзажей. Кроме того, на открытии состоится авторская лекция «Живопись: философия цвета». Вернисаж будет работать до 11 января.

Автор выставки - участник международных, зональных, региональных выставок. Работы художника находятся в фондах музея современного искусства «Эрарта», в частных коллекциях в России и за рубежом. Кроме того, Эдуард Шарипов преподавал живопись в Псковском колледже культуры.