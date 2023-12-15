Культура

Борис Елкин: Театр кукол стал символом детства, волшебства и радости

Отмечающий свое 60-летие Псковский областной театр кукол прошел большой путь, стал символом детства, волшебства и радости для многих поколений. Об этом в пятницу, 15 декабря, напомнил глава Пскова Борис Елкин.

«Мастерство артистов оживляет куклы, превращая их в настоящих героев, а спектакли - в неповторимые истории», - сказал муниципальный руководитель и отметил, что в этом году в учреждении прошло 290 спектаклей.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«32 талантливых сотрудника театра открывают юным псковичам двери в мир фантазии и дарят незабываемые впечатления. Ваша работа учит детей доброте, любви и дружбе, воспитывает в них самые лучшие качества. Театр ежегодно участвует во всероссийских фестивалях и гастролях. Желаем вам и дальше радовать зрителей своими яркими представлениями, новыми постановками и талантливыми актерами. Пусть театр процветает, а его стены всегда наполнены смехом и аплодисментами благодарных зрителей», - заключил Борис Елкин.