Культура

60 лет на сцене: Псковский театр кукол отмечает круглую дату

Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию Псковского театра кукол, проходит сегодня, 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб напомнила собравшимся историю учреждения. Затем на экране продемонстрировали архивные фотографии и напомнили об истории театра.

«Большое спасибо ветеранам, артистам, специалистам, кто отработали в театре много лет и ушли на пенсию», – высказала слова благодарности Татьяна Ааб.

Сотрудники театра подготовили поздравительное представление.

«Дорогие юбиляры, на этой сцене стоять особенная честь. Здесь собрались особенные люди, которые защищали эту сцену 60 лет. И сделали всё, чтобы место театра кукол стало самым сказочным, удивительным и прекрасным домом не только для детей и взрослых. Здесь выросло несколько поколений псковичей. Эти поколения сохраняют не просто нежные чувства к театру, но и стали хорошими людьми. Прививка Псковского театра кукол – самая надежная защита от всех невзгод. Спасибо вам за это», – выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор вручила почетные грамоты и благодарственные письма коллективу Псковского областного театра кукол.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко передал приветственный адрес и поздравил театр, пожелав плодотворного творчества и долгих лет.

«Есть такая магия у Псковского театра кукол, он кажется машиной времени. Возвращаюсь сюда - и у меня в памяти всплывают картинки из детства. Много работы ведется, чтобы театр приобрел свой отдельный дом. Но вот картинка останется в этом уютном и домашнем театре кукол, этого не поменять. С этим связаны эмоции, которые переживаешь каждый раз, когда сюда приходишь», – сказал Виктор Остренко.

Кроме того, он вручил благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Согласно историческим данным, 1 октября 1963 года считается датой официального дня рождения Псковского областного театра кукол (фактически театру более 70 лет). Именно тогда случилось долгожданное событие: театру кукол предоставили отдельное помещение.

Вот уже 60 лет Псковский областной театр кукол располагается в историческом здании старообрядческой церкви Покрова Богородицы, построенном в 1906 году в составе двора купца Батова как домовая церковь. Дом Батова является единственным в Пскове хорошо сохранившимся зданием «русского» стиля конца XIX века с характерным сочетанием древнерусских форм и принципов итальянской архитектуры.

Первым директором театра стал В. М. Кац, на его смену пришел В. А. Иванов. Значительный вклад в развитие театра внес А. В. Куроедов, совмещавший должности директора и художественного руководителя.

Первые спектакли «Красная шапочка», «Пес-рыцарь», «Петрушка-иностранец» артисты показывали во всех уголках области. Сохранились интересное воспоминание о выступлении театра в Стругокрасненском госпитале с постановкой «Петрушка и Гитлер».

Выступали в землянках, сараях, на улицах.

В 2000 году главным режиссером стал Александр Заболотный. Он работал в Псковском театре кукол с 1993 года по приглашению режиссера А. Веселова. Театр вышел на новый творческий профессиональный уровень.

Театр участвовал во многих национальных и зарубежных конкурсах, неоднократно становился их лауреатом. Уже традицией стало празднование Дня кукольника и проведение приуроченного к этому празднику ежегодного мастер-класса для детей по актерскому мастерству. Его проводит режиссер театра вместе со своими артистами, которые учат детей обращаться с куклами и делятся секретами своей работы. Ежегодно театр принимает участие во Всероссийском Пушкинском театральном фестивале.