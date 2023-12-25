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Культура

Новую тематическую экскурсию презентовали в Псковском музее

04.01.2024 14:00|ПсковКомментариев: 0

В пространстве экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» состоялась новая тематическая экскурсия «Тварный мир в церковной символике». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, сотрудники музея подготовили её специально для гостей, которые приехали в Псков на новогодние праздники.

Экскурсовод Татьяна Герасимова рассказала посетителям об изображениях на иконах, которые открывают образ сотворенного Богом земного мира, называемого тварным. Каждый его представитель несет в себе определённый смысл.

Так, в пространстве экспозиции представлены удивительный китоврас на хоросе XV века, крылатый конь на иконе «Огненное восхождение Илии Пророк» XVI века, символы апостолов на окладе Евангелия VXII века. Особое внимание, конечно же, привлек образ святого мученика Христофора Псеглавца. Псковский музей обладает тремя иконами с изображением этого мученика-воина.

 

Участники экскурсии взглянули по-новому на псковские иконы и смогли увидеть детали, на которые мы не всегда обращаем внимание при знакомстве с образами. Например, на изображении «Омовение ног» XVI века можно увидеть петуха. В Новом Завете эта птица упоминается в рассказе об отречении Петра и является символом света и религиозного воодушевления.

Отметим, что новая тематическая экскурсия «Тварный мир в церковной символике» вызвала живой интерес у посетителей музея, после окончания мероприятия они задавали уточняющие вопросы.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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