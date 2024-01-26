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О связи древнего Пскова с Тмутараканью рассказал губернатор

О связи древнего Пскова с Тмутараканью на примере найденной у бывшего кинотеатра «Октябрь» вислой княжеской печати XI-XII века рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что такие печати крепились к документам, чтобы подтвердить автора текста. Археологический центр Псковской области смог установить личность, кому принадлежала найденная печать. «Это тмутараканский князь Олег Святославович. И пусть вас не смущает, что на печати совсем другое имя. В те времена у всех князей был свой святой покровитель. В Крещении Олегу Святославовичу было дано имя Михаил. Поэтому на печати изображен Архангел Михаил, и надпись, соответственно, гласит: "Господи, помоги Михаилу, князю русскому"», - уточнил Михаил Ведерников.

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Уникальная эта находка сразу по нескольким причинам. «Во-первых, печать происходит от ранее неизвестной пары матриц. Другими словами, аналогов ранее не находилось. Во-вторых, надпись сделана на древнерусском языке, хотя в то время часто использовался греческий, и князь назван русским», - продолжил глава региона.

«И в-третьих, сама личность князя вызывает особый интерес. Возможно, вы знаете, что Тмутаракань долгое время считался вымышленным городом, и не даром это имя стало нарицательным. Это самые отдаленные земли Руси, с которыми было очень сложно поддерживать связь. По сути, только при Екатерине Великой, которая ратовала за сохранение истории (она понимала, как это важно для становления и развития государства), был установлен первый письменный источник доказательства существования далекого княжества. Это мраморный камень с надписью: "Глеб князь мерил море по льду от Тмутаракани до Корчева 14 тысяч сажен". Упомянутый Глеб – это родной брат Олега Святославовича. Он и измерял ширину Керченского пролива, зафиксировав это на камне. И даже после этого камень долгое время считали подделкой, обратное установили лишь в Советском Союзе эксперты Эрмитажа. Так Екатерина Великая доказала не только существование мифического города, но и то, что уже в те время Керчь, а значит и часть Крымского полуострова, входили в состав русских земель. Поэтому найти след тмутараканских князей в Пскове – это и удача, и новые интересные свидетельства обширных связей нашего города даже с самыми отдаленными землями», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил археологов за замечательную находку и выразил уверенность, что Псковская земля хранит еще немало секретов.