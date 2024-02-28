Культура

Салоны «Жесты веера» и «Каллиграфия» будут работать на Сретенском балу в Пскове

Псковский молодёжный Сретенский бал традиционно включает в свою программу не только танцы под живую музыку камерного губернаторского симфонического оркестра, но и творческие выступления талантливой молодёжи, и несколько интерактивных площадок в виде салонов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре, посетить их могут свободно как танцующие пары, так и гости бала.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Работать будет восемь салонов.

В салоне «Каллиграфия» гости смогут изготовить уникальные письма и открытки, украшенные красивым искусством письма. Гости бала могут понаблюдать за работой мастеров, узнать интересные факты о каллиграфии и даже попробовать свои силы в этом искусстве под чутким руководством профессионалов.

Литературный салон позволит развлечь шарадами, испытать ум литературными загадками и анаграммами, а также узнать грядущее с помощью классической русской поэзии и прозы.

В творческом салоне можно сделать открытки своими руками, написать пожелания для танцующих участников. А в салоне бальной почты эти открытки можно разместить на специальной доске с номерками, которые соответствуют индивидуальному значку танцующего участника.

Игровой салон будет сочетать в себе вопросы и случайные задания бальной тематики.

Традиционно можно посетить и салон «Жесты веера» – здесь можно узнать о том, какие тайны хранил в себе веер и как с его помощью передавались послания на балах.

Также в музыкальном салоне настоящим меломанам предстоит угадать современные музыкальные произведения в инструментальной обработке.

Ярким акцентом станет тематическая фотозона, на которой можно будет сделать фотографии в красивом наряде.

Напомним, Сретенский бал состоится уже в это воскресенье, 3 марта, в спортивно-развлекательном центре «Простория». Торжественное открытие праздника – в 15:00. Все танцующие пары и приглашённые гости должны соблюдать дресс-код.

Организатором мероприятия является Псковский городской молодёжный центр.