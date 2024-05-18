Культура

Завершились съемки телеканала «Моя Планета» в Псковской области

Завершились съемки телеканала «Моя Планета» в Псковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Туристского информационного центра Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Туристского информационного центра Псковской области

За 5 дней команда посетила места связанные с Александром Невским в Псковской области. Задача была разгадать Тайну на карте Чудского озера, и отыскать Вороний камень. Основную часть съёмок команда провела в Псковском, Печорском и Гдовском районах.

«А какие именно объекты попали в видеоматериал и удалось ли команде разгадать тайну? - Мы узнаем в выпуске программы!» - подытожили в центре.