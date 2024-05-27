Культура

Георгий Василевич: Ждем на празднике в Михайловском 60 тысяч гостей

В Псковской области с 6 по 9 июня пройдут Дни пушкинской поэзии и русской культуры. В этом году они посвящены 225-летию со дня рождения «нашего всего». Эпицентром торжеств, как обычно, станет поэтическая поляна в Михайловском. Каких усилий стоит Пушкинскому заповеднику подготовка к празднику и какие еще фестивали пройдут в Пушкинских Горах этим летом? В преддверии знакового события Псковская Лента Новостей поговорила с директором Пушкинского заповедника Георгием Василевичем. В интервью изданию он напомнил про два других юбилея, поделился своим взглядом на попытки «отмены» русской культуры, рассказал о планах на строительство новых музейных объектов в Михайловском и Тригорском, а также истории про обломанную туристами сирень и сожженное взрывпакетом дерево на старинной аллее.

Общая культура

- Георгий Николаевич, Пушкинский музей-заповедник – основное место проведения Дней пушкинской поэзии и русской культуры. За развлекательную часть программы отвечает Театрально-концертная дирекция. А как заповедник готовится к празднику?

- Мало кто это отмечает, но Пушкинский заповедник содержит те места, где проходит Пушкинский праздник поэзии, и дается нам это совсем непросто, поскольку все хозяйственные работы ложатся на плечи сотрудников. Все приходится делать очень быстро: выкосить поляну, обработать, привести в порядок усадьбы. Это наша повседневная работа, но к празднику ситуация обостряется. Хотелось бы, чтобы гости, увидев в каком состоянии принимающее их место, понимали, что за этим стоят большие усилия. Тем более, в последнее время возникают странные коллизии, когда молодые люди, увидев куст сирени, набрасываются на него и доводят до такого состояния, что его только спилить можно. Объясняют это тем, что «это же дерево, оно отрастет». Будем надеяться, что ради этого праздники и существуют, чтобы наша общая культура становилась выше.

В этом году мы делаем подарок себе и всем нашим гостям — открываем новую большую экспозицию, посвященную пушкинскому ландшафту. Тем самым мы закрываем перечень вопросов, которые Семен Степанович Гейченко когда-то для себя поставил как очень важные. Он мечтал о том, что с появлением Научно-культурного центра здесь будет отправная точка для всех, кто путешествует по пушкинским литературно-ландшафтным усадьбам. Четыре зала у нас будут отвечать не только его мечте, но и соответствовать самым серьезным требованиям современной экспозиции. Она интерактивная, можно не только смотреть и слушать, но и участвовать в разных интересных затеях. Всех приглашаем 1 июня на открытие, а далее по сеансам экспозиция будет работать все лето, всю осень и, надеюсь, долгие годы радовать посетителей.

На праздничной поляне уже открыта выставка, посвященная пушкинским музеям России, это восемнадцать стендов с краткой информацией о том, где находятся музеи, что они хранят и с возможностью выйти на сайты этих музеев, чтобы узнать больше об их жизни. Один из музеев не далее как в минувшее воскресенье — это «Полотняный завод» в Калужской области, усадьба, в которой родилась и жила Наталья Николаевна Гончарова, — провел очень замечательный и яркий праздник, во время которого был установлен памятник работы скульптура Комова: счастливый Александр Сергеевич держит за руку Наталью Николаевну, тем самым подтверждая, что Полотняный завод был для него местом счастливым, полным воспоминаний. Там же мы высадили общими усилиями аллейку, привезя туда липы из Михайловского парка. Теперь у нас есть парк-побратим.

Недавно началось наше большое взаимодействие с Россотрудничеством, которое имеет 80 филиалов по всему миру. Мы открываем 6 июня в разных местах, в России и за рубежом, десять выставочных программ. Их открытие состоится в европейских странах, азиатских, в Латинской Америке, в Африке. Нам пытаются навязать мнение, что русская культура перестала интересовать жителей разных уголков земли. На самом деле, это не так, что подтверждают запросы, поступающие в Россотрудничество.

В этот же день у нас открываются выставки в Саратове, Калининграде, Солнечногорске, Мариуполе, Витебске, в библиотеках Пушкина в Могилеве и Минске, в Брюсселе в Русском доме. В последней точке музей также участвует в оформлении своими работами классов, в которых проходят занятия по русскому языку.

- Есть ли нам что противопоставить попыткам «отмены» русской культуры?

- Русская культура не отменима в принципе. Сила и глубина притягательны для любого человека, если только он не политик. Культуру пытаются отменить политики, а нормальные люди во всем мире как были заинтересованы в том, чтобы больше узнать о своих соседях дальних и ближних, так и до сих пор — за редким исключением, когда успели потрудиться над головами людей. Как это ни грустно, чаще это случается среди наших ближних соседей. Но, в целом, русская культура такова, что она продолжает быть интересной своей человечностью, своей глубиной, которая выдерживает испытания — порой столетиями, как, например, пушкинская литература.

В разных уголках мира мы сотрудничали со школами, культурными центрами — всегда собирались люди, которые хотели вновь и вновь прикасаться к русской культуре.

Курсы русского языка всегда были полны. И даже если люди не выучивали его в совершенстве, прикосновение к русскому языку и литературе осталось для них самым важным и значимым событием. «Сим победиша». Справиться с русской культурой тяжело, потому что она укоренена в самых светлых, если хотите — божественных — вещах.

Общий дом

- Ежегодно в празднике принимают участие известные деятели культуры и искусств. На этот раз заявлено участие Валерия Гергиева, Юрия Башмета, Константина Хабенского, Сергея Безрукова, Гоши Куценко, Варвары Визбор. Насколько участие именитых гостей способствует интересу к празднику со стороны публики? И сложно ли работать с друзьями заповедника, обладающими звездным статусом?

- Конечно, интерес высокий, как это было всегда, с самых первых праздников поэзии. В силу специфики того времени, телевизоры были не в каждой семье, радиоточка была главным источником информации о культуре, а Пушкинский праздник поэзии собирал людей, которых можно было увидеть и услышать только в рамках праздника. Сейчас несколько шире стала палитра участников.

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У нас не только литература, но и музыка, театр, музыкальный театр, кино, мультфильмы. Все это часть нашей повседневной жизни. Люди, заслужившие своей деятельностью интерес широкой публики, представляют эти сферы, взять их автограф — святое дело. Список гостей наполнен творческими людьми, теми, у кого всегда плотный и сложный рабочий график. Порою они устают, как все мы. Непросто. Но мы и по себе знаем, настроение бывает разным. Михайловское — это их дом, без которого полноценной жизни быть не может. Все мы имеем нашу малую родину, а еще имеем дом Пушкина, в который помещаемся все мы вместе с нашими предками и потомками.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на праздничной поляне в Михайловском.

- К слову об интересе. Часто можно встретить мнение, что в советские годы на поляне было не протолкнуться, а теперь популярность праздника упала. Согласны ли вы с таким утверждением? И что тому причиной? Стало больше развлечений – условно говоря, Пушкин против всего интернета? Меньше дефицита – от книг до шпрот, за которыми, в том числе, приходили на поляну? Как вам кажется?

- Сегодня стало больше площадок, где проходят фестивали, в том числе, литературные. Сложнее выбрать. И стало сложнее добраться. Если уж честно говорить, то в послевоенные годы основными посетителями праздника были псковитяне, наши с вами земляки. Была своя форма помощи паломникам, которые собрались на праздник поэзии, в том числе колхозы и совхозы помогали людям приехать.

В то время поэзия была частью внутреннего мира большинства людей. Перенеся тяжелые испытания во время войны, люди по-особому относились к слову. А пушкинское слово было особым: и утешительным, и вдохновляющим, и дающим надежду на лучшее будущее. Не удивительно, что были случаи, когда артисты и даже академики сбивались, читая «Евгения Онегина», а кто-нибудь из собравшихся подхватывал, дочитывал до конца не строку — главу. Естественно, что восприятие пушкинской поэзии в таких условиях было особенным. Сегодня тоже много людей, которые не изображают культуру внешнюю, а несут ее внутри. Они читают книги, знают писателей, великолепно разбираются в музыке и кино. Просто сегодня, с возникновением новых возможностей, технических средств, которые позволяют смотреть самое интересное по всему миру, нужно совершить небольшой подвиг, чтобы подняться и куда-то поехать. Тем более, что в окрестностях заповедника все еще не хватает мест, чтобы переночевать, комфортно пообедать и поужинать, никуда не спеша. Решение этих вопросов есть в концепции развития музея, но это делается не так быстро, как хотелось бы. Поэтому иногда праздники вмещают в себя людей, приехавших только из ближних мест, тогда это 10-12 тысяч. В этом году, я надеюсь, мы сможем преодолеть рубеж в 60 тысяч человек. С учетом всего, что появилось в нашей жизни нового, это немало.

- Заповедник живет не только одним Пушкинским днем. Что еще включает событийный календарь нынешнего года?

- У нас особенное время. В этом году три юбилея. Не только 225-летие Пушкина. 200 лет назад он приезжает в Михайловскую ссылку, а значит, впереди три года, которые мы планируем как особенные пушкинские годы, потому что это время яркого творческого испытания Пушкиным самого себя, время, которое прославило его как великого русского поэта. И в этом году 125 лет исполнилось с момента основания Пушкинского заповедника. Поэтому у нас разные поводы делать самим себе подарки.

10-11 августа мы порадуем посетителей Научно-культурного центра фестивалем балета. В первый день на сцену выйдет талантливая и уже завоевавшая право считаться профессионалами молодежь из Мариинского и Большого театров, из Большого театра Беларуси. Во второй день выступят ученики знаменитого танцовщика Геннадия Селюцкого, приедет много известных талантливых танцоров, которые покажут свою программу, которую они всякий раз украшают хорошо подготовленной импровизацией, посвященной своему учителю.

Надеемся, состоится на поляне еще один праздник «Пушкин. Музыка. Михайловское», мы его опробовали в прошлом году под проливным дождем, после чего все решили, что праздник должен продолжаться дальше. Пока планируем его на июль, если что-то сдвинется — середина августа.

И в этом году у нас уже третий по счету фестиваль анимации.

- Еще со времен Семена Степановича Гейченко в заповеднике установилась традиция принимать летом доброхотов – волонтеров, как их назвали бы сейчас. В том числе, они помогают содержать в порядке огромную территорию усадебных парков. Приедут ли доброхоты в этом году?

- С доброхотами картина грустная. Пока не было хорошо продуманного законодательства, доброхоты приезжали со всех уголков страны и получали ту самую «пушкинскую прививку», которую Семен Степанович когда-то открыл, и которой мы долгое время пользовались. Сегодня многое запрещено. Стоять с палатками в поле — запрещено. Готовить еду на костре — запрещено. Сегодня возникает необходимость строить специальные дома для приема доброхотов. Пока мы этого сделать не можем, но в планы свои внесли.

Общее дело

- Нынешний праздник – юбилейный лично для вас, 30-й с того момента, как вы возглавили заповедник. Какой из Дней поэзии запомнился вам больше других?

- Часть праздников поэзии я просто не вижу. Есть обязанности хозяина, который принимает делегации, и когда из этого графика выныриваешь, праздник уже почти закончился.

Георгий Василевич с Ольгой Тимофеевой, вице-губернатором Псковской области, курирующим сферу культуры, на празднике в 2022-м году.

В каждом празднике было что-то особенное. Если говорить о том, чего лично мне не хватает — поэзии в самых разных видах, чтецкой, авторской. Хотя, если вспомнить самые первые праздники, никто не читал самих себя, хотя собирались маститые поэты. Правилом было читать Пушкина, причем наизусть, не по бумажке.

Сегодня можно без сомнения сказать, что праздник поэзии изменился не по названию, он вмещает в себя все современные жанры, способы подачи информации, обсуждения. Он не стал менее богатым, он всегда разный. Как концерты живой музыки. На них ходят, потому что понимают: сколько бы раз коллектив не исполнял произведение, всякий раз это будет разное исполнение. А в нашем случае праздник интересен еще и тем, что он — пушкинский. Праздник поэзии, если хотите — завещание, которое Пушкин оставил в поэме «Андрей Шенье», там есть такие строки: «Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный». Вот мы и собираемся каждый год, чтобы услышать самого Пушкина. Кто-то может даже сказать, что его осязал и видел, едва ли не схватил за фалды. Праздник — это время, когда нам не скучно, когда мы многое можем понять про самих себя.

- За прошедшие 30 лет заповедник вместе со страной переживал всякие времена. Когда пришлось тяжелее всего? И что помогло выстоять?

- Тяжелее всего, наверно, пришлось в 2008-2009 годах, когда музей столкнулся с тем, что не только можно поджечь старое дерево, стоящее на аллее в Петровском, куда бросили взрывпакет. Вдруг стало понятно, что в России есть люди, которых не интересует ничего, кроме продажи земли, где бы она ни находилась. Мы столкнулись с тем, что шли продажи земли на заливных лугах напротив Михайловского. Причем, никто не предупреждал, что весной все это зальет водой и уничтожит труды. И никто, кроме музея, не говорил о том, что это особенное место. И то, что мы смогли объединиться и общими усилиями отстоять это место — это самое большое испытание.

- А какое событие за минувшие десятилетие стало самым радостным?

- Важным и большим событием было завершение реставрации парков. Как я шучу, есть французские парки, есть английские и есть русские. Русский парк — это французский или английский, запущенный лет на сто. И когда его приводишь в порядок, то видишь, как буквально начинают выпрямлять спины старые деревья, как зацветают клумбы там, где про их существование давно забыли, как люди открывают для себя не городские парки с развлечениями, а парки для прогулок, для размышлений.

Безусловно, столь масштабная работа связана с коллективом людей, которые хранят Пушкинский заповедник, посвящают ему свою жизнь. Нет ничего дороже, чем профессионалы, которые умеют работать и понимают, зачем они работают. Каждый год мы открываем новых талантливых молодых людей, чествуем ветеранов, положивших свою жизнь на сохранение пушкинского наследия, на то, что мы можем показать нашим посетителям, приезжающим порой из очень отдаленных уголков. В этом смысле правы те, кто говорят, что музейная жизнь хоть тяжелая, но счастливая.

- Можно вспомнить несколько крупных вех из новейшей истории заповедника. В частности, к 200-летию Пушкина в 1999-м году состоялась масштабная реконструкция музейных объектов. А в 2007 году был открыт новый комплекс – водяная мельница и музей русской деревни в Бугрово. Есть ли в планах заповедника на ближайшее время столь же масштабные проекты?

- В одном только Тригорском есть возможность построить недостающие там сегодня помещения. Начиная с дома Вындомских, первых владельцев усадьбы, в котором Александр Сергеевич жил, когда бывал в Тригорском. Там же жили Дельвиг, Языков, там они устраивали поэтические вечера. Не в баньке, не в новом доме, где было не развернуться, а в старом доме, который оставили для ремонта. Простоял он до 40-х годов XIX века, уже Пушкина не было, а он стоял. Поэтому в планах вернуть некоторые постройки, где можно было бы разместить экспозиции. Это очень важно, особенно в пору плохой погоды, когда на дворе дождь, пурга или слякотно, чтобы людям было, где провести время, не уходя с усадьбы. Сегодня возможности для этого у нас минимальные. К тому же, в лето мы проводим фестиваль в Тригорском, посвященный усадебной культуре, но максимальное количество людей, которые могут собраться на концерт, — 50-55 человек, а нам хотелось бы хотя бы в два раза больше.

Актуальным стало понятие входной зоны музея: кассы, сувениры, питание, возможность посмотреть первые экспозиции. Надеюсь, что со временем на поляне в Михайловском появится музей истории Пушкинского праздника поэзии, который будет выполнять функцию такой зоны, и где мы сможем проводить занятия с детьми и взрослыми. Сами понимаете, сегодня таких мест у нас очень мало.

Над этими проектами работа уже ведется. Надеюсь, намеченные на ближайшие пятнадцать лет планы мы еще обсудим по мере их реализации.

Беседовала Юлия Магера