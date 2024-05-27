Культура

Звуки и запахи реки и леса используют в «зоне погружения» на новой выставке в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» уже в предстоящую субботу, 1 июня, состоится торжественное открытие принципиально нового для не только для музея, но и для региона выставочного проекта «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», сообщили корреспонденту Псковской Леты Новостей в пресс-службе учреждения.

Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Уникальность новой экспозиции для региона в том, что она предполагает сочетание классического искусства и отдельных «академических» выставочных приёмов с самым активным использованием современных, в том числе и мультимедийных средств — для оптимально эффектного показа предметов из музейной коллекции. Например, один из разделов выставки, «Эмоции и чувства природы», на языке специалистов-разработчиков «…представляет собой так называемую зону погружения», то есть место, где посетитель может почувствовать себя наедине с природой, услышать её звуки и даже запахи. Для последнего в зале перед экспозиционными витринами установлены специальные озонаторы, ароматы для которых специально разработаны профессиональным парфюмером. Устроено всё так, что и звуки, и запахи распространяются только на небольшой участок пространства, где стоит посетитель; гость около соседней витрины их не почувствует. В другом зале выставочной анфилады, в разделе «Один пейзаж — разное настроение» произведения изобразительного искусства «комментируют» несколькими цитатами из произведений Пушкина и экспонируют под классическую музыку.

Ранее Псковская Лента Новостей сообщала, что в том или ином виде в экспозицию «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», разработанную и созданную в «Михайловском», включено порядка тысячи предметов из фондов музея-заповедника.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что уникальный выставочный проект «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» был задуман и воплощён в жизнь совместно со специалистами Бюро музейной сценографии «Метаформа». Работа над экспозицией велась в полном соответствии с указом президента Российской Федерации «О 225-летии со дня рождения А. С. Пушкина» и утверждённым распоряжением правительства РФ планом проведения пушкинского юбилея.