Культура

Более 80 выставок из «Михайловского» откроются по России и миру в год 225-летия Пушкина

Шесть выставок, подготовленных в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», откроются по России и миру 6 июня, в юбилейный день рождения поэта. Об этом рассказал директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич на пресс-конференции в ТАСС.

Скриншот из трансляции пресс-конференции

Георгий Василевич перечислил: разные экспозиции откроются в библиотеке имени Пушкина в Минске, в русском доме в Брюсселе, на Валдае, в Солнечногорске, в Мариуполе и в Могилёве, — и это только 6 июня. «В выставочном плане мы активно работаем с Россотрудничеством, и ещё 80 разных городов в течение юбилейного года примут выставки из Пушкинского заповедника», — особо отметил Георгий Василевич.

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Руководитель «Михайловского» напомнил также, что юбилейные выставочные проекты и акции музея-заповедника идут по стране и в государствах зарубежья с начала года, упомянув выставки в Калининграде, в Белоруссии. Добавим также, что 225-летию Пушкина была посвящена целая череда показов на стационаре, в Пушкинских Горах, в Пскове, на базе виртуального представительства «Михайловского» в Ульяновской области. А уже 1 июня в «Михайловском» откроется принципиально новая не только для заповедника, но и для региона экспозиция «Эмоции природы. Природа эмоций. Пушкинский мемориальный ландшафт».

Пресс-конференцию в ТАСС посвятили событиям, проектам и акциям, которые подготовлены в стране к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В большом разговоре о сегодняшнем взгляде на литературное наследие первого русского поэта, о выходе последнего тома «Пушкинской энциклопедии», о постановках по его произведениям в современном театре, многом другом рассказали руководители ведущих пушкинских музеев страны, а также директор библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина, директор Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, главный режиссер Малого театра, программный директор Детского радио.