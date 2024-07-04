Культура

Главный приз фестиваля «Довмонт Псковский» показали организаторы. ФОТО

Меч князя Довмонта из чистейшего кварцевого стекла - главный приз фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Меч Довмонта из чистейшего кварцевого стекла изготовили мастера Гусевского стекольного завода имени Дзержинского, что находится во Владимирской области. При создании были учтены все мельчайшие детали подлинного меча князя Довмонта», – рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Увидеть зрелищные поединки за этот уникальный трофей и узнать, кто станет его счастливым обладателем, псковичи и гости города могут на фестивале «Довмонт Псковский» в субботу, 13 июля, в Псковском кремле.