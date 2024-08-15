Культура

Раскопки на улице Кузнецкой в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскопки на улице Кузнецкой в Пскове открыли новую страницу в истории города. Здесь обнаружены два железоделательных комплекса, руины горнов для выплавки металлов и более ста ям с отходами металлургического производства, а также бытовые предметы из железа: топоры, ножи, серпы, подковы, скобы и гвозди, датируемые XVI – XVII веками.

Также есть основания полагать, что здесь располагалось ювелирное производство. Среди прочих находок можно выделить фибулу, височное кольцо, шиферное пряслице и монету Ливонского ордена, датируемые XIV – XV веками.

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Подробнее о раскопках на улице Кузнецкой - в фоторепортаже Анны Тягуновой.