Культура

Гребень из бивня моржа нашли псковские археологи на Красноармейской набережной

Гребень из бивня моржа обнаружили псковские археологи во время раскопок на Красноармейской набережной. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

«На сегодняшний день в раскопе на Красноармейской набережной яма нарушения, которую мы разбираем вторую неделю, превратилась в очередную - третью постройку. На другом фото остатки входа в нее с лестницей. Видимо, развалины постройки с начала XVIII века начали использоваться под свалку», - рассказали археологи.

Среди находок из ямы: гребень из бивня моржа, декоративная накладка, запонка и зеленополивная тарелка, которую экономный хозяин сделал из пришедшего в негодность сосуда.

Находки датируются XVIII-XIX веками.

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Напомним, раскопки на Красноармейской набережной стартовали в августе.