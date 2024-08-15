Псковские археологи за полчаса нашли 16 грузил на Красноармейской набережной

Продолжающиеся раскопки на Красноармейской набережной в Пскове приносят новые находки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»
26 августа при разборе каменного завала археологи обнаружили еще 16 грузил.
«Раскоп на Красноармейской набережной не иссякает на грузила. Сегодня перед обедом при разборе каменного завала за какие-то полчаса их стало еще на 16 штук больше», - поделились археологи.
На одном из вновь найденных грузил обнаружен орнамент, сделанный штампом. Подобные орнаменты уже встречались на грузилах, найденных на раскопе ранее.