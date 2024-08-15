Марина Кулакова: Кремневые орудия периода неолита нашли на раскопе на улице Кузнецкой

За пределами крепостных стен Пскова раньше располагались огнеопасные производства, что подтверждают находки археологов. Очередное открытие удалось сделать во время масштабного раскопа, который в настоящее время проходит на улице Кузнецкой. Здесь обнаружены два железоделательных комплекса, руины горнов для выплавки металлов и более ста ям с отходами металлургического производства. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова.
«Участок улицы Кузнецкой входил в состав Петровского посада, и здесь, вероятно, жили кузнецы и мастера, занимавшиеся обработкой металлов... Находки подтверждают, что за пределами крепостных стен располагались огнеопасные производства», - рассказала Марина Кулакова.
По ее словам, на раскопе были найдены горны для переплавки металла, бытовые приборы и украшения. Неожиданной находкой стала серия кремневых орудий и отщепов, которые могут относиться к периоду неолита.
«Мы прослеживаем временную вакууну на этой территории с XIV по XV век, которая связана с активными военными действиями на Северо-Западе, - сказала Марина Кулакова. - После строительства крепостных стен эта территория начала осваиваться ремесленниками, которые так или иначе были связаны с огнеопасными производствами».
Еще одним удивительным открытием стали укрепления времен Второй мировой войны - окопы, которые, вероятно, были построены во время боевых действий. По словам директора археологического центра Псковской области, это также свидетельствует об исторической ценности текущих раскопок.
«Самым неожиданным, а может даже ожидаемым, были укрепления Великой Отечественной войны, которые мы там тоже открыли. Это уже не совсем археология, но это тоже наша история, которую мы здесь обнаружили», - отметила Марина Кулакова.
Марина Кулакова также сообщила, что в конце ноября-начале декабря будет организована выставка находок, обнаруженных в ходе раскопок полевого сезона-2024.
«В конце ноября-начале декабря мы проведем выставку, где представим все находки. Мы традиционно проводим эту выставку в августе, ко Дню археолога, но в этом году мы были очень заняты и не успели, но показать находки все равно необходимо», - пояснила Марина Кулакова.