Культура

В честь Дня археолога, посвящается...

Ежегодно 15 августа празднуется День археолога. Профессиональный праздник стал поводом для того, чтобы рассказать о работе людей, которые заполняют пробелы в нашем восприятии прошлого. Археолог - профессия, освоение которой требует сплетения множества факторов. Для того, чтобы раскрыть тайны истории, в прямом смысле, докопаться до них, нужна моральная стойкость, физическая подготовка, скрупулёзность и искренняя любовь к своему делу. Псковское археологическое общество регулярно совершает новые открытия и становится всё ближе к истинной истории появления, существования и развития нашего региона. О Псковском археологическом обществе (ПАО) и его нынешней работе рассказывает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: сообщество «Археологический центр Псковской области»/ ВКонтакте

Для того, чтобы подтвердить какой-либо факт, всегда требуется вещественное доказательство. Археологи - это люди, которые своим трудом подтверждают существование нашего прошлого. История Псковской земли кажется обособленной и необъятной стихией, где ещё долгое время будут храниться загадки и тайны о людях, которые проживали здесь, их ремесле, традициях и быте. Именно поэтому работа для археологов у нас будет всегда. ПАО проводит множество раскопок одновременно, постоянно публикует новые находки, углубляется в детальную проработку истории и продолжает дело тех, кто почти 145 лет назад создал Псковское археологическое общество.

За эти годы ПАО никогда не останавливалось в своём развитии. Изначально оно появилось из группы любителей старины при Псковском Статистическом комитете в конце 1860-х годов. В то время раскопки были не систематизированы, а полученные артефакты были незаурядны. Лишь с 1930 года раскопки стали проходить с чёткими научными целями. Деятельность Общества была разносторонней: собирание древностей и раритетов, книг, этнографических и собственно археологических материалов. ПАО переживало множество кризисов и колебаний, ни один раз полностью распадалось, но потом всё равно восстанавливалось, благодаря людям, которым небезразлична история своих предков и родного края.

Пресса всегда рассказывала о деятельности ПАО, например, регулярно издавались Протоколы и Журналы с заседаний сообщества, которые печатались как в псковской прессе, так и отдельными выпусками. Сейчас археологи Пскова одновременно находятся в разных частях региона, проводят свои работы на огромных участках и привлекают для большей эффективность волонтёров. Здесь хочется рассказать о главных раскопках этого сезона, самых уникальных находках и ближайших целях Псковского археологического общества.

Раскопки проводятся как на территории столицы региона, так и по всей области. В Пскове в этом сезоне больше всего сил вкладывается в три крупных проекта.

Фото: комитет по охране культурного наследия

Раскоп у храма Николы со Усохи

Церковь Николы со Усохи - памятник истории и культуры федерального значения XV-XVI веков. Первое упоминание о нём относится к 1371 году. Проект был начат осенью 2023 года, но работы будут продолжатся до конца осени этого года. Сложность работы на этом участке заключается в том, что многие участки раскопа находятся под инженерными путями. Общая территория работы не очень большая, но она регулярно радует археологов интересными находками. Во-первых, внутри храма был найден фрагмент церкви Варвары со Усохи, которая была построена в 1421 году. Во-вторых, внутри церкви Николы со Усохи было обнаружено место первоначального престола, а также раскрыто подвальное помещение, предназначенное для хранения церковной утвари. Сейчас работы на объекте ненадолго приостановлены из-за другого раскопа, но до конца августа процесс возобновится.

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Раскоп на улице Кузнецкой

Проект стартовал буквально месяц назад на территории Яблоневого сада у Дома детского творчества по адресу: улица Кузнецкая, 33. Это самые масштабные раскопки в Пскове в 2024 году. После окончания работ на этой площадке будет построена гостиница «Космос». Общая площадь составляет целых три тысячи кв. метров. Здесь совместно трудятся археологи из города Пскова и специалисты из Института истории материальной культуры из Санкт-Петербурга.

«Несмотря на то, что этот участок находится за пределами крепостной стены, крепостного рва, мы можем сделать вывод, что, вероятнее всего, он уже был освоен в период Древней Руси, а именно XI-XII века. Об этом нам говорят многочисленные находки: фрагменты височных колец, большое количество керамики того времени и другие предметы. На этих территориях точно было какое-то поселение, но пока что мы не нашли никаких построек, синхронных этому времени», - рассказала об уникальности данной площадки директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Также на этой территории было найдено много кремниевых орудий, отщепов и нуклеусов. Работа на участке продолжается, по условиям заказчика должна быть завершена до конца 2024 года.

Раскоп на Красноармейской набережной

Участок находится напротив Мирожского монастыря по адресу: Красноармейская набережная, 19а. Раньше там стоял старый деревянный дом, который снесли для новой постройки.

«Когда мы выходили на этот участок, то думали, что быстренько сейчас сметём известняковый материк, и всё. Но оказалось, что здесь жили средневековые люди, которые оставили после себя достаточно много артефактов где-то XIV-XVI века», - поделилась своими первоначальными ожиданиями от объекта Марина Кулакова.

Фото: Telegram-канал «Псковская археология»

За время работы здесь археологи обнаружили множество монет-«чешуек» и ювелирных изделий. Руководитель раскопок, который занимается косторезным ремеслом, когда рассматривал кости найденных здесь животных, выдвинул предположение, что в этом районе, возможно, была косторезная средневековая мастерская. Раскопки ещё продолжаются, поэтому сделать однозначные выводы пока нельзя.

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Раскопки в Печорах

Весной 2024 года археологи смогли закончить работы в Печорах у церкви Сорока мучеников. В ходе раскопок был исследован городской могильник XVI-XVII веков. Несмотря на то, что могильник поздний, здесь археологи обнаружили около 300 находок. Среди них нательные кресты различных форм и части костюмов, в которых были похоронены жители. Эти части позволяют реконструировать одежду и украшения жителей Печор того времени.

Фрагмент аэросъёмки 1929 года

«Впервые для Печор был собран антропологический материал, который уже на первоначальном этапе его изучения послужил основой для графической реконструкции внешнего облика пары жителей Печор», - рассказала Марина Кулакова.

На данный момент работа с антропологическим материалом продолжается. Благодаря исследованиям была получена информация о населении города, прослежены аналогии с другими городами и выделены ключевые особенности города Печор.

Поселение Горожане

Это один из важнейших проектов, который был открыт в 2016 году. Поселение X века, эпохи викингов, находится в Новосокольническом районе, где ежегодно проходят традиционные волонтёрские экспедиции. Оно просуществовало чуть больше 100 лет, но здесь осталось множество артефактов от местных жителей того времени. Руководитель экспедиции выбирает для изучения разные участки территории, чтобы точнее и лучше понять её топографию. Сейчас в поселении проходит летняя полевая археологическая школа «Горожане – 2024».

Фото: «Поселение Горожане»/ ВКонтакте

Эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.

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Раскопки в Выбутах

«Наш самый ответственный раскоп этого года – это Выбуты», - поделилась директор Археологического центра Псковской области.

На этой территории были проведены целых два раскопа, в которых были задействованы более 50 волонтёров. Один проходил рядом с мемориальным кладбищем, а второй раскоп проводился для установки монумента участникам СВО.

«Работать рядом с мемориальным кладбищем сложно чисто морально. Два или три месяца коллеги работали, и, несмотря на разные ситуации, они это выдержали. Очень сложно было физически, ведь раскопки были в июле месяце, который выдался очень жарким, поэтому слой превратился в камень», - рассказала о сложностях этой работы Марина Кулакова.

Раскопки проходили благодаря поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова. В масштабном проекте поучаствовали волонтёры из разных городов России. На территории были обнаружены находки абсолютно разных эпох. Во-первых, фрагмент неолитической стоянки (25-20 век до н.э). Был найден комплекс построек X в., который синхронен с самыми ранними постройками на территориях Псковского городища, Изборска, Камно. Обнаруженные постройки и культурный слой относятся к периоду с X века до первой половины XI века, т.е. к времени, которое связано с жизнью княгини Ольги.

«Весь слой, который мы изучали в Выбутах, мы не просто перебирали, не просеивали, а промывали. Это позволило найти мельчайшие артефакты. Сейчас всё это собрано и активно обрабатывается, а в скором времени будет показано», - поделилась Марина Кулакова.

Смотрите также Археологи завершили работы на раскопе Выбуты-10 в Псковском районе Ближайшие цели Псковского археологического общества связаны с вышеперечисленными проектам. До конца 2024 года планируется завершить раскопки на улице Кузнецкой и у церкви Николы со Усохи. Всю вещественную часть своих исследований археологи покажут на выставке, которая также планируется на конец этого года. Историческое богатство Пскова требует регулярных усилий, а с этим могут справиться исключительно те, кто горят своим делом, чувствуют свою принадлежность к нему и понимают важность миссии археолога для всего населения. Судя по активности псковских археологов, можно с уверенностью сказать, что нам известна самая достоверная информация о прошлом нашего великого региона. Хочется поздравить Псковское археологическое общество с профессиональным праздником, как можно больше интересных проектов и удивительных открытий!

Анастасия Емельянова