Культура

Музей-заповедник «Михайловское» открыл в Подмосковье выставку «Галерея портретов Пушкина»

Выставку «Галерея портретов Пушкина» открыл в подмосковном Чехове Государственный музей-заповедник «Михайловское».

Надежда Андреева. А.С. Пушкин в Летнем саду (1973). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, экспозиция подготовлена по материалам сразу нескольких фондовых коллекций. В неё вошли произведения живописи, графики и скульптуры, а также образцы декоративно-прикладного искусства — изображения поэта, от прижизненных до выполненных в начале XXI века. В музее подчеркнули, что псковичи и гости региона уже могли видеть эти экспонаты на выставке, развёрнутой «на стационаре», в Научно-культурном центре «Михайловского» нынешней весной, в канун 102 годовщины со дня объявления мемориальных пушкинских мест под Псковом государственным заповедником.

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Выставочный проект, особо отметили в музее, посвящён 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. «На протяжении времени менялось не только понимание личности Пушкина, его творчества, но и художественные стили, что не могло не сказаться и на осмыслении облика поэта многочисленными портретистами. Собранные воедино портреты Александра Сергеевича помогают понять, каким видели гения русской литературы его современники, а каким представляли его образ последующие поколения. Важно, что художественные поиски «своего» Пушкина продолжаются и сегодня», — подчеркнули в Пушкинском заповеднике.

Выставка «Галерея портретов Пушкина» развёрнута в мемориальной усадьбе «Лопасня-Зачатьевское». В музее напомнили, что это бывшее дворянское имение связано с именем жены Пушкина, Натальи Пушкиной, урождённой Гончаровой, во втором браке — Пушкиной-Ланской, но ещё более — с историей потомков поэта. В разное время здесь жили или бывали Васильчиковы, Ланские, Пушкины и Гончаровы, связанные между собой родством, в частности — дети старшего сына поэта, Александра Пушкина, и его первой супруги Софьи, урождённой Ланской. В предреволюционные годы усадьбой владели племянницы Натальи, сестры Гончаровы. В этот период за главным домом усадьбы закрепилось название «Гончаровский дом», а позже усадьбу стали называть «Пушкинское гнездо».

С «Галереей портретов…» из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» жители и гости подмосковного Чехова смогут знакомиться до 18 февраля 2025 года. Планируется, что в её интерьерах сотрудники и посетители «Гончаровского дома» вспомнят поэта и в годовщину его смерти, 10 февраля.