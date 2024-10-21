Культура

«Ночь искусств» организуют в Псковском музее 3 ноября

В Псковском музее-заповеднике пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств» 3 ноября с 18:00 до 22:00. В этом году она будет приурочена ко Дню народного единства и пройдет под девизом «Россия объединяет». В рамках культурного события гостей Музейного квартала ждут новые выставки, тематические экскурсии, площадки для детей и, конечно же, выступления музыкальных коллективов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Изображение: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Ночь искусств» будет проходить сразу на нескольких музейных объектах:

В Картинной галерее для гостей подготовили тематические экскурсии, посвященные художественным объединениям эпохи Серебряного века в малом зале первого этажа, а также «наивным» художникам Псковской земли в большом зале цокольного этажа. Второй год подряд посетители смогут попробовать новый формат и побывать на арт-медиации. Она познакомит с творчеством художников-шестидесятников Алексея Аникеенка, Элия Белютина и Петра Оссовского в преддверии их персональной выставки к 100-летию со дня рождения в 2025 году.

Поганкины палаты в этом году будут удивлять новыми выставками. В программе экскурсии по выставкам «Его величество фарфор» и «Город Торопец Псковской губернии» (к 950-летию города Торопец)». Также гости рассмотрят «Убранство палат белокаменных» в Кабинете купца Поганкина и откроют для себя с новой стороны вечную красоту Музея Псковского археологического общества.

Комплекс «Палаты у Сокольей башни» с музейной мастерской станет главной точкой притяжения семей с детьми. Для посетителей в этот день будут работать интерактивные площадки и историческая игротека. На протяжении всего мероприятия будет доступен детский кинозал.

Конечно же, «Ночь искусств» не обойдется без музыкальных сюрпризов. В рамках акции выступит инструментальный квартет солистов Псковской областной филармонии «Классика», а солистка кавер-группы Radio-band Юлия Дмитриева представит акустический сет в парадном зале Картинной галереи.