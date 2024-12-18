Культура

28 работников культуры при устройстве в селах Псковской области получат по миллиону рублей

Сумма единовременной выплаты по программе «Земский работник культуры» в Псковской области составит 1 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы с вами на фракционных встречах подробно разобрали меры поддержки педагогов, медиков и муниципальных служащих.

Вместе с тем есть сложности и по кадровому обеспечению учреждений культуры. Дефицит 150 человек», - пояснил губернатор.

По заявке Псковской области министерство культуры предусмотрела субсидию на 2025 года для 28 работников, которые переедут на работу в сельскую местность. Сумма единовременной выплаты таким специалистам составит 1 млн рублей.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».