Фильм о Софье Ковалевской представили в Пскове в день 175-летия с её рождения

В день 175-летия со дня рождения выдающегося математика Софьи Ковалевской, 15 января, в псковском Доме профсоюзов презентовали первый выпуск проекта «Разговоры о важных», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Съемки выпуска, посвященного Софье Ковалевской, состоялись в родовом имении ее семьи в деревне Полибино Великолукского района, где сейчас расположен единственный в мире дом-музей прославленной землячки.
В процессе создания фильма об учёной Псковский музей-заповедник стал для незаменимым помощником. Музей не только предоставил возможность проводить съёмки в своих экспозиционных пространствах, но и открыл для съёмочной группы доступ к своим архивам и другим закрытым для широкой публики местам.
Впервые проект был представлен в Псковском музее-заповеднике 26 декабря.
Напомним, торжественное мероприятие, посвящённое 175-летию со дня рождения выдающегося ученого, первой в мире женщины-профессора математики Софьи Ковалевской, состоялось в Пскове сегодня, 15 января. Центральным событием стало спецгашение памятной почтовой марки, выпущенной в честь этой знаменательной даты.
Проект «Разговоры о важных» реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.