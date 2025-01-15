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Культура

Фильм о Софье Ковалевской представили в Пскове в день 175-летия с её рождения

15.01.2025 13:17|ПсковКомментариев: 0

В день 175-летия со дня рождения выдающегося математика Софьи Ковалевской, 15 января, в псковском Доме профсоюзов презентовали первый выпуск проекта «Разговоры о важных», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Съемки выпуска, посвященного Софье Ковалевской, состоялись в родовом имении ее семьи в деревне Полибино Великолукского района, где сейчас расположен единственный в мире дом-музей прославленной землячки.

В процессе создания фильма об учёной Псковский музей-заповедник стал для незаменимым помощником. Музей не только предоставил возможность проводить съёмки в своих экспозиционных пространствах, но и открыл для съёмочной группы доступ к своим архивам и другим закрытым для широкой публики местам.

«Огромная разносторонность, многогранность личности Софьи Ковалевской, в чем убедилась съемочная команда, когда шла работа над видеороликом, который вы сегодня увидите, говорит о том, что в этом смысле работа может быть огромной с точки зрения популяризации Софьи Ковалевской как личности, внесшей общий вклад в историю нашего региона, страны и мира вообще. И как математика, и как человека, занимавшегося литературой. Без помощи сотрудников музея-усадьбы "Полибино" и лично директора Светланы Белюковой создание этого фильма было бы невозможно. Нам была оказана всесторонняя поддержка как на этапе подготовки текстовых материалов, так и во время съёмок. Подтверждение моим словам вы сможете увидеть на экране», - рассказал соавтор и ведущий видеофильмов проекта «Разговоры о важных» Артем Татаренко.

Впервые проект был представлен в Псковском музее-заповеднике 26 декабря.

Напомним, торжественное мероприятие, посвящённое 175-летию со дня рождения выдающегося ученого, первой в мире женщины-профессора математики Софьи Ковалевской, состоялось в Пскове сегодня, 15 января. Центральным событием стало спецгашение памятной почтовой марки, выпущенной в честь этой знаменательной даты.

Проект «Разговоры о важных» реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Теги: #разговоры о важных #Фондкультурныхинициатив #Грантдлякреативныхкоманд
Источник: Псковская Лента Новостей
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