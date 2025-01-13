Памятное гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской состоялось в Пскове

Торжественное мероприятие, посвящённое 175-летию со дня рождения выдающегося математика и первой в мире женщины-профессора математики Софьи Ковалевской, состоялось в Пскове сегодня, 15 января. Центральным событием стало спецгашение памятной почтовой марки, выпущенной в честь этой знаменательной даты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В честь дня рождения Софьи Ковалевской «Почта России» выпустила специальную почтовую продукцию. В числе выпущенных товаров — юбилейная марка с изображением портрета Софьи Ковалевской в окружении математических формул, а также почтовый конверт и почтовый штемпель, который будет действовать только сегодня, 15 января, в день рождения великой женщины-математика.
Изготовленный штемпель является уникальным и выполнен в художественном стиле. Церемония прошла в Доме профсоюзов на улице Советской, собрав представителей различных региональных организаций и учреждений.
В своем приветственном слове председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов выразил благодарность присутствующим и подчеркнул важность данного мероприятия.
В церемонии спецгашения марки принимала участие директор управления Федеральной почтовой связи Псковской области Ольга Беляцкая.
В завершение церемонии участникам мероприятия по гашению марки были вручены памятные рамки.
Софья Ковалевская (урождённая Корвин-Круковская) родилась 3 января (15 января по новому стилю) 1850 года в Москве в дворянской семье. Её отец, генерал-лейтенант артиллерии Василий Корвин-Круковский, занимал должность начальника арсенала, а мать, Елизавета Шуберт, была талантливой пианисткой и говорила на нескольких языках.
Софья Ковалевская провела своё детство и юность в имении Полибино на Псковщине. В период с 1858 по 1868 год, когда ей было от 8 до 18 лет, у неё проявился выдающийся талант к точным наукам и математическому мышлению.
Ковалевская стала первой женщиной в мире, получившей степень доктора философии по математике, и первой женщиной-профессором в Европе, удостоенной престижных наград.
Софья Ковалевская сделала значительный вклад в математику и механику, особенно в области теории вращения твёрдого тела. Её работа «Задача о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки» принесла ей премию Парижской Академии наук в 1888 году. Она также была первой женщиной, избранной членом-корреспондентом Петербургской академии наук в 1889 году.
В рамках мероприятия состоится показ фильма о Софье Ковалевской из цикла «Разговоры о важных». Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.