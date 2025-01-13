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Культура

Памятное гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской состоялось в Пскове

15.01.2025 12:51|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие, посвящённое 175-летию со дня рождения выдающегося математика и первой в мире женщины-профессора математики Софьи Ковалевской, состоялось в Пскове сегодня, 15 января. Центральным событием стало спецгашение памятной почтовой марки, выпущенной в честь этой знаменательной даты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В честь дня рождения Софьи Ковалевской «Почта России» выпустила специальную почтовую продукцию. В числе выпущенных товаров — юбилейная марка с изображением портрета Софьи Ковалевской в окружении математических формул, а также почтовый конверт и почтовый штемпель, который будет действовать только сегодня, 15 января, в день рождения великой женщины-математика.

 

Изготовленный штемпель является уникальным и выполнен в художественном стиле. Церемония прошла в Доме профсоюзов на улице Советской, собрав представителей различных региональных организаций и учреждений. 

В своем приветственном слове председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов выразил благодарность присутствующим и подчеркнул важность данного мероприятия. 

«Я с большой радостью вас всех приветствую. Я горжусь, что областные профсоюзы принимают таких авторитетных творящих людей на этой площадке. Мы вспоминаем гениальную женщину - математика Софью Ковалевскую. Я рад, что мы сегодня сможем вспомнить, поговорить об этом. Я благодарен нашим партнерам, Ольге Васильевне (Беляцкой, директору Псковского управления Почты России - ред.). Сегодня здесь, на этой площадке, мы по итогу проведем специальное гашение марки к 175-летию со дня рождения Софьи Ковалевской. Чувства переполняют. Я рад вас всех приветствовать. Я рад, что вы вместе с нами и что мы сегодня на таком мероприятии поговорим о Софье Ковалевской», - выступил Игорь Иванов.

В церемонии спецгашения марки принимала участие директор управления Федеральной почтовой связи Псковской области Ольга Беляцкая.

«Я очень рада принять участие в таком хорошем празднике, потому что, если задуматься, кто такая Софья Ковалевская? Это та женщина, которая в непростое время доказала, что русская женщина может быть не только женой, матерью, вести домашнее хозяйство, но и может быть святейшим умом, - отметила Ольга Беляцкая. - Она доказала всему миру, что женщина – это многогранный человек, который может и в науке преуспеть, и в домашних делах, и в быте. Поэтому теперь в "Почте России" есть марки с изображением Софьи Ковалевской. Я очень рада, что очередную марку, посвященную такому событию, мы будем гасить здесь, вместе с вами, на территории Псковской области. Действительно, знаковое событие. Спасибо всем огромное за участие и за доверие к нам». 

В завершение церемонии участникам мероприятия по гашению марки были вручены памятные рамки.

Софья Ковалевская (урождённая Корвин-Круковская) родилась 3 января (15 января по новому стилю) 1850 года в Москве в дворянской семье. Её отец, генерал-лейтенант артиллерии Василий Корвин-Круковский, занимал должность начальника арсенала, а мать, Елизавета Шуберт, была талантливой пианисткой и говорила на нескольких языках. 

Софья Ковалевская провела своё детство и юность в имении Полибино на Псковщине. В период с 1858 по 1868 год, когда ей было от 8 до 18 лет, у неё проявился выдающийся талант к точным наукам и математическому мышлению.

Ковалевская стала первой женщиной в мире, получившей степень доктора философии по математике, и первой женщиной-профессором в Европе, удостоенной престижных наград.

Софья Ковалевская сделала значительный вклад в математику и механику, особенно в области теории вращения твёрдого тела. Её работа «Задача о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки» принесла ей премию Парижской Академии наук в 1888 году. Она также была первой женщиной, избранной членом-корреспондентом Петербургской академии наук в 1889 году.

В рамках мероприятия состоится показ фильма о Софье Ковалевской из цикла «Разговоры о важных». Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Теги: #марка #разговоры о важных #Фондкультурныхинициатив #Грантдлякреативныхкоманд
Источник: Псковская Лента Новостей
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