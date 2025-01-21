Культура

В «Михайловском» анонсируют богатый на события февраль

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» напоминает о том, что с завтра, 28 января, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, а также и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — плановый санитарный день, первый в наступившем году. Гости заповедника при этом свободно могут гулять по паркам Михайловского, Тригорского и Петровского.

Василий Звонцов. Михайловское. Февраль (1969). Из фондов музея-заповедника

Далее заповедник вернётся к работе в обычном для зимнего периода режиме. В «Михайловском» особо отметили: несмотря на то, что февраль традиционно считается «низким сезоном», он будет чрезвычайно богат на события. Жителей и гостей Святогорья ждёт несколько новых выставочных проектов, в том числе из Москвы, Калининграда, Великого Новгорода, Минска. Включены в февральские планы концерт, творческие «Пушкинские встречи», премьера фольклорной программы. Именно в феврале музей откроет и свой научный год: к годовщине со дня рождения легендарного «михайловского домового», первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С.С. Гейченко здесь готовят традиционные, в этом году уже XXVIII Февральские чтения. В год 80-летия начала послевоенного возрождения музея их назвали «…Метелям не задуть свечу», по строке из посвящённого Пушкину стихотворения поэта-фронтовика Давида Самойлова.

Подробнее с афишей февраля можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».