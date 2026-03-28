В Великих Луках отметили Всемирный день театра

В Великих Луках 27 марта торжественно отметили Всемирный день театра. Центральным событием праздника стал вечер в Великолукском драматическом театре, собравший артистов, сотрудников учреждения и многочисленных зрителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Праздник начался ещё в фойе: артисты подготовили музыкальные зарисовки, которые создали праздничное настроение задолго до официальной части. Затем гости переместились в большой зал, где развернулась основная программа торжества.

С приветственным словом к коллективу театра обратился заместитель главы города, директор театра Николай Андросович. Он зачитал приветственный адрес от главы города Николая Козловского и подчеркнул особую роль зрителей — без них, по словам спикера, театр не может существовать.

Следующим на сцену поднялся депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. В своей речи он поблагодарил сотрудников театра за преданность профессии и отметил важность недавней реконструкции, благодаря которой учреждение уже несколько лет работает в обновлённых стенах. В рамках мероприятия Александр Козловский вручил благодарственные письма артистам и работникам цехов.

Директор театра продолжил церемонию награждения от имени администрации города и комитета культуры. Особое событие вечера — оглашение указа Президента России Владимира Путина о присвоении почётного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» актрисе театра Алле Любовской. Артистка служит в театре уже 60 лет.

Завершился праздничный вечер спектаклем «То самое» — ностальгической историей о детстве, которая нашла живой отклик у зрителей. После постановки Александр Козловский поделился впечатлениями:

«Действительно, тот самый гараж в детстве был у всех нас», — подчеркнул он.