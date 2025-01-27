Культура

Более 200 человек побывали в Пушкинском заповеднике в рамках акции «Музейная неделя»

В рамках инициированной Министерством культуры Российской Федерации всероссийской акции «Музейная неделя» для участников специальной военной операции и членов их семей в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» в период с 18 по 25 января приняли 236 человек, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Взрослые и дети побывали на экскурсиях в музеях-усадьбах «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», а также в Святогорском Свято-Успенском монастыре, где расположен некрополь Ганнибалов и Пушкиных и упокоен сам поэт. Они посетили ряд выставок, развёрнутых в научно-культурном центре заповедника, и специально организованную для них игровую фольклорную программу с включённым в неё спектаклем «Колобок» в исполнении артистов работающего при музее театра кукол «Петрушкина баловня».

Самым юным гостям заповедника, рассказали в «Михайловском», больше всего понравились спектакль, в котором они тоже «немножко поучаствовали», и выставка «Сказочный мир Пушкина». В этой экспозиции, напомнили в музее, наряду с великолепными образцами современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства можно увидеть большие, с «говорящими» персонажами народных и пушкинских сказок, механические игрушки работы псковских мастеров-ремесленников Татьяны и Андрея Криксиных.

В музее также напомнили, что участники специальной военной операции и члены их семей всегда, а не только в рамках регулярных акций «Музейная неделя» имеют право на бесплатное посещение всех объектов Пушкинского заповедника, а также музейных интерактивных, рекреационных и культурно-образовательных программ. Бесплатные билеты на экскурсии, выставки и программы можно получить в кассах мемориальных усадеб и в НКЦ, предъявив документ о статусе участника СВО или, для членов семьи участника СВО, любые документы, подтверждающие родство с ним.