Культура

Выставку «Сказочный мир Пушкина» готовят в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершают монтаж выставки «Сказочный мир Пушкина».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в новую экспозицию, созданную по материалам нескольких фондовых коллекций «Михайловского», планируется включить более шестидесяти предметов. Это великолепные образцы современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе батики, выполненные на бязи, крепдешине и атласе, вышивка, резная из дерева и берестяная утварь, многое другое. Всё это — иллюстрации к сказкам Пушкина, к поэме «Руслан и Людмила», к «Песни о вещем Олеге». Дополнят этот ряд большими механическими игрушками работы псковских мастеров-ремесленников Татьяны и Андрея Криксиных, созданными при поддержке Фонда Культурных инициатив.

К.М. Стеценко. «Золотой петушок» (батик на атласе, 2017). Из фондов «Михайловского».

Создавая свой сказочный мир, поэт опирался, прежде всего, на фольклорные традиции, — напомнили в музее. Доподлинно известно, что, будучи в ссылке в родовом имении под Псковом, Пушкин записывал пленившие его образцы устного народного творчества: сказки, песни, пословицы, легенды. Интерес к фольклору у Пушкина неразрывно связан с глубинным осознанием законов русской словесности. «Читайте простонародные сказки, …чтобы видеть свойство русского языка», – писал поэт в своём «Возражении на статью “Атенея“» (в четвёртой книге этого журнала, издававшегося в Москве в 1828—1830-х годах был опубликован разбор «михайловских», 4-й и 5-й глав «Евгения Онегина»). Не удивительно поэтому, что и многие художественные произведения, которые будут представлены на выставке в Пушкинском заповеднике, так или иначе перекликаются с народными художественными традициями. Именно поэтому новая экспозиция, ориентированная, прежде всего, на юных посетителей музея и предназначенная для семейного просмотра, будет интересна и взрослым, подлинным ценителям и знатокам изобразительного искусства.

Ю.Е. Белов. Берестяные туески (2005—2006). Из фондов «Михайловского»

«Сказочный мир Пушкина» разворачивают в анфиладе выставочных залов музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1, второй этаж). Для посетителей новую выставку откроют уже 22 января.