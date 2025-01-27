Культура

В «Михайловском» приступили к формированию программы Февральских чтений памяти Гейченко

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в основном завершён приём заявок от желающих выступить на предстоящих XXVIII Февральских музейных чтениях памяти С. С. Гейченко, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике.

Уникальное фото С. С. Гейченко, 1934 год. Из фондов «Михайловского»

Напомним, что конференцию, открывающую музейную научную программу наступившего года, назвали «…Метелям не задуть свечу» — по строке из известного стихотворения «Пусть нас увидят без возни...». Автор этого стихотворения — Давид Самойлов, поэт-фронтовик, один из крупнейших поэтов второй половины ХХ века.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в информационной службе «Михайловского» со ссылкой на научного сотрудника службы музейной экскурсионной и методической работы Екатерину Фёдорову, в списке потенциальных докладчиков на сегодняшний день — 15 человек. Это исследователи культуры и искусства, сотрудники музеев, библиотек, образовательных учреждений, другие специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской (Абрамцево Северо-Посадского района) и Псковской (Псков, Пушкинские Горы, Опочка) областей.

Диапазон тем, предлагаемых к обсуждению на нынешней конференции, весьма широк, отметили в музее. Памяти хранителя и «михайловского домового» планирует посвятить своё выступление «Изгнанные из парадиза. О судьбе членов семьи С.С. Гейченко в 1941—1943 годы по материалам переписки» давний соратник «Михайловского», заведующая библиотекой семейного чтения в Петергофе Маргарита Агеева. А доктор филологии, руководитель Пушкинских проектов Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Эльмира Афанасьева намерена подвести некоторые итоги 2024 года в своём выступлении «Пушкин-225. Юбилей как историко-культурный феномен». В музее напомнили, что по версии института именно имя поэта — слово «Пушкин» — стало главным словом ушедшего года.

Предполагается на чтениях и ряд литературных экскурсов-исследований. Так Любовь Козмина, кандидат филологических наук, хранитель музея–усадьбы «Петровское» в составе Пушкинского заповедника, назвала своё планируемое выступление «“Сон о Ганнибале“. Из цикла Давида Самойлова “Навеяно Пушкиным“», а Вячеслав Козмин, кандидат филологических наук, хранитель музея «Пушкинская деревня» намерен предложить участникам слушаний сообщение «…У девочки в тринадцать лет» (Из комментариев к роману А.С. Пушкина “Евгений Онегин“)».

Традиционно на научной конференции в «Михайловском» будут представлены итоги новых документальных изысканий в различных архивах страны. Так, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина намерена ввести в научный оборот вновь обнаруженные сведения из истории Тригорского («Вындомские и их недвижимость во второй половине XVIII века по документам ГАПО»), а исследователь из Опочки Александр Кондратеня, начальник местного краеведческого музея при районном центре культуры, озвучит фрагменты из воспоминаний краеведа А. И. Белинского, касающиеся деятельности филиала Общества друзей Госзаповедника «Пушкинский уголок» в Опочке в 1920-е годы.

Судя по заявкам, участников и гостей чтений ждут и многие другие не менее интересные выступления, отметили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Напомним, что заседания XXVIII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко «…Метелям не задуть свечу» пройдут в музейном научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) 14 и 15 февраля. Их материалы, по традиции, будут опубликованы в одном из последующих выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Важно, что участвовать в работе конференции в качестве слушателя, с правом голоса в ходе обсуждения услышанного, можно совершенно свободно, без каких-либо предварительных согласований с организаторами чтений.