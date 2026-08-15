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Шотландцы, немцы и мушкетеры: клубы из двух столиц примут участие в историческом празднике «Воевода Шуйский» в Пскове

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Сормовский клуб исторического фехтования (СКИФ) из Нижнего Новгорода и Военно-исторический клуб «Иноземный корпус» из Санкт-Петербурга выступят на историческом празднике «Воевода Шуйский», который пройдет в Покровском углу в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сормовский клуб исторического фехтования (СКИФ) занимается реконструкцией военной истории и фехтования XVII века.

В рамках этих увлечений участники СКИФа изучают тактические маневры пикинеров и мушкетеров, практики штурмов различных укреплений, а также техники фехтования на шпагах мастеров прошлых эпох.

ВИК «Иноземный корпус (Корпус Делагарди)» реконструирует многоэтнический состав солдат шведского корпуса Якоба Делагарди периода 1608-1620 годов, делая акцент на период участия корпуса в событиях Смутного времени на Руси.

Среди членов клуба есть люди, реконструирующие шотландцев, шведов, финнов, французов, испанцев и немцев.

 

Напомним, праздник пройдет 22 августа с 11:00 до 18:00. Около Покровской башни будет организован исторический лагерь, где можно будет окунуться в атмосферу XVI–XVII веков.

Праздник организуется при поддержке Псковского городского молодежного центра.

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