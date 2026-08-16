Православный журнал «Фома» выпустил статью о выставке «Невосстановленные памятники Пскова», сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Ранее в Музее-квартире Юрия Спегальского начал действовать пятый комплекс выставки «Невосстановленные памятники Пскова», которая рассказывает о судьбе погибших во время Великой Отечественной войны средневековых памятников архитектуры и ценных общественных зданий города Пскова.

Новый комплекс посвящен утраченному памятнику церковного зодчества – колокольне с церковью Вознесения Господня Снетогорского монастыря.

Журнал «Фома» — православное медиа, которое было основано как печатный журнал в 1996 году. Журнал не является официальным проектом Русской Православной Церкви, но активно сотрудничает с представителями духовенства и различными церковными структурами. Изданию присвоен гриф «Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви».