Пермские доброхоты разыграли в «Михайловском» историю лицейской дружбы Пушкина

На завершающейся неделе в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» дважды выступили доброхоты из Перми, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Отряд из пермского пушкинского клуба старшеклассников «Союз друзей» вначале на площадке за околицей мемориальной усадьбы поэта, а на следующий день — в Зелёной зале господского дома в музее-усадьбе «Тригорское» представил зрителям литературно-музыкальную композицию «Под сенью дружных муз».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Это был театрализованный рассказ о лицейской юности поэта. Перед публикой ожили яркие образы Ивана Пущина, Антона Дельвига, Вильгельма Кюхельбекера. Зрители увидели, как рождалась та самая лицейская дружба, впоследствии ставшая для Пушкина главной опорой в жизни», — рассказали в музее.

В «Михайловском» пояснили, что отряд из «Союза друзей» — ветеран доброхотского движения: впервые старшеклассники из Перми приехали помогать музейщикам в псковские пушкинские места сорок лет назад.

Выступления с литературно-музыкальными композициями — также давняя традиция этого волонтёрского объединения. В разные годы уральские доброхоты выступали на разных сценах — как на настоящих, стационарных, так и на импровизированных, природных — в разных музейных локациях. Интересно, что основой для их композиций всегда становились не только произведения Пушкина и воспоминания современников поэта, но обязательно музыка, романсы и песни — как профессиональных поэтов и композиторов, так и творцов-любителей, от Александра Сергеевича до наших дней.