Культура

Новый экспонат представили на выставке «Предметный мир войны» в Пскове

В Псковском музее-заповеднике в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» представлен кожаный поясной ремень командирского состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии образца 1932 года. Он входил в снаряжение комсостава до 1945 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Ремень принадлежал офицеру Красной Армии, Герою Советского Союза Виктору Егоровичу Бонину. Он родился 1 марта 1918 г. в деревне Антропово Усвятского района Псковской губернии. В Красной Армии с 1938 г. В 1944 г. Виктор Бонин окончил Харьковское бронетанковое училище, а с 29 ноября младший лейтенант Бонин стал командиром танка Т-34 108-й танковой бригады 9-го танкового корпуса 33-й армии 1-го Белорусского фронта. Участвовал в Варшавско-Познанской операции.

29 января 1945 г. экипаж В.Е. Бонина в составе батальона участвовал в захвате четырех опорных пунктов немецкой обороны, в том числе Цюллихау и Одерек (ныне – Цигацице). После этого батальон с десантом на броне переправился через реку и захватил плацдарм на ее западном берегу. В ходе форсирования водной преграды мост был взорван немецкими войсками, а батальон оказался отрезанным от основных сил бригады. Танкисты захватили опорный пункт Вальдхойзер, уничтожив при этом большое количество живой силы и техники врага, заняли круговую оборону и в течение девяти суток удерживали захваченную местность до подхода советских подразделений. Танкисты отбили девять контратак немецких войск, имея при этом ограниченное количество патронов и снарядов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за «мужество и героизм, проявленные на Одерском плацдарме» младший лейтенант В.Е. Бонин был удостоен звания Героя Советского Союза.

В марте 1945 г. Бонин принимал участие в Восточно-Померанской операции, в апреле-мае того же года – в штурме Берлина. Награжден медалью «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Экспонат представлен в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны», посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. На выставке представлены предметы солдатского быта, вещи военной поры, которые являются беспристрастными свидетелями событий военного времени. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что дает возможность освещения различных аспектов истории Великой Отечественной войны.