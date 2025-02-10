Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Лёгкая кухня» Классические блины
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Что будет с больницей и с нами?
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Эхо несостоявшегося теракта
Разукрасили
Снять проклятие
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Сокращение медперсонала в Себеже
 
 
 
ещё Политика 10.02.2025 16:061 Рейтингомер: 10 лет строгача Грацкому, слияние больниц и наказание за собачий вопрос 24.02.2025 18:150 Рейтингомер: назначенцы недели, чиновник-хам и… никаких мышей 24.02.2025 18:030 Свыше 60% респондентов ПЛН видят завершение СВО только после решения первопричин конфликта 19.02.2025 16:521 Игорь Сопов: На выборах в Гдове избирательная система отработала четко, свое  право так считать мы доказали в суде 19.02.2025 15:120 Областной суд поддержал отказ в удовлетворении исков экс-кандидата на пост главы Гдовского района к 17-ти УИК 18.02.2025 12:560 Псковское «Яблоко» будет оспаривать в суде отказ в регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума в Гдове
 
 
 
Самое популярное 17.02.2025 14:320 Уборщица нашла окровавленную девушку в туалете в ТЦ «ПИК 60» в Пскове 17.02.2025 18:062 Найденная окровавленной в торговом центре псковичка находится в больнице в стабильном состоянии 17.02.2025 15:060 Окровавленную девушку из туалета торгового центра в Пскове доставили в детскую больницу 19.02.2025 12:590 Погибший на улице Генерала Маргелова в Пскове в момент ДТП лежал на проезжей части 20.02.2025 15:326 Эхо несостоявшегося теракта
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтингомер: назначенцы недели, чиновник-хам и… никаких мышей

24.02.2025 18:15|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Евгений Васильев

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

Самую низкую отрицательную оценку -5 получает экс-кандидат на пост главы Гдовского района Евгений Васильев. Областной суд поддержал отказ в удовлетворении его исков к участковым избирательным комиссиям об отмене итогов голосования на прошлогодних выборах. Ранее в удовлетворении требований претендента от «Яблока» отказал Гдовский районный суд. К слову, на днях в этом муниципалитете псковские яблочники потерпели неудачу и в деле регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума, посвященного вопросам организации МСУ. Одним из инициаторов его проведения выступал господин Васильев.

- 4 Дмитрий Яковлев

Минус четыре схлопотал врио руководителя областного комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев. Как известно, нанесенные на опоры псковских мостов муралы вызвали бурную дискуссию и критику со стороны культурной общественности. На звучащие упреки в том, что решение принималось кулуарно, без учета мнения псковичей, этот «слуга народа» ответил в том смысле, что общественного обсуждения в таких вопросах и не требуется. Ну то есть: видимо, ощутивший себя пупом земли и знатоком монументальной живописи чиновник ясно дает понять: обсуждать с вами нечего - и не нужно. К сожалению, по таким примерам у многих и складывается мнение обо всем корпусе управленцев. Многие коммуницируют с гражданами и делают это вполне успешно, однако судить обо всех будут по данному типажу.

-3 Наталья Иванова

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Главе Плюсского муниципального округа Наталье Ивановой достается минус три. И всё из-за ситуации с плохим теплоснабжением в поселке Заплюсье. Проблема возмущает жителей, и ее уже взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По словам местных, уже давно подача тепла в жилые дома, дошкольные и образовательные учреждения осуществляется с перебоями. В этом месяце из-за поломки оборудования в котельной тепло не поступало в помещения больше 5 дней. Кроме того, канализационная система изношена, и это приводит к появлению засоров. Обращения местных жителей в коммунальные службы и администрацию результатов, увы, не принесли.

-2 Владимир Подвальный

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Двойку со знаком минус ставим владельцу Великолукского мясокомбината Владимиру Подвальному. По данным СМИ, Роскачество в своем очередном исследовании забраковало продукцию этого предприятия, а также некоторых других производителей ветчины. По заключению специалистов, почти половина попавших на экспертизу образцов продукции не может маркироваться как товар по ГоСТу. Своего рода утешением тут может служить разве что такой вывод экспертов: российские производители не делают ветчину из мышей, кошек или собак и не увеличивают вес товара за счет добавления воды. Как говорится, и на том спасибо.

-1 Геннадий Афанасьев

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Минус один -1 получает глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев. По сообщениям масс-медиа, местная средняя школа уже давно не может исполнить представление органов прокуратуры и приобрести новую посуду. Причина в общем-то банальна — отсутствие денежных средств. Ранее «око государево» выявило, что в учреждении образования не соблюдаются санитарные правила.

0 Алена Тимаева

Нейтральную оценку ноль ставим представителю судейского корпуса нашего региона Алене Тимаевой. Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля она назначена судьей Псковского областного суда. Отметим, что ранее Алена Тимаева работала в Псковском городском суде. Как принято говорить в подобных случаях, будем наблюдать — с плюсами и минусами определимся позднее, а пока - нейтральная оценка.

+1 Артур Гайдук

Плюс один заработал депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук. Он оперативно отреагировал на обеспокоенность жителей муниципальных образований Псковской области возможными изменениями в работе медицинских учреждений. В связи с поступающими сигналами оппозиционер обратился в органы прокуратуры и высказал свою позицию.

+2 Дмитрий Белюков, Наталия Дубровская

Плюс два заслужили сразу двое представителей музейного сообщества Псковской области. Во-первых, положительной оценкой отмечаем работу Дмитрия Белюкова - известного великолукского педагога, депутата гордумы, директора Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, 10-летие которого отмечалось 19 февраля. +2 также получает Наталия Дубровская, руководитель музея-заповедника «Изборск», в котором торжественно открыли выставку «Крепость». Она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объединена темой мужества, воинского подвига и преданности Родине.

+3 Татьяна Никитина

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Строчкой выше, на +3, поднялась Татьяна Никитина, назначенная руководителем управления информационной политики правительства Псковской области. Она широко известна медиасообществу региона, много лет работала корреспондентом, редактором и журналистом в псковских СМИ, а с 2012-го взаимодействовала с редакциями в статусе пресс-секретаря областного Собрания депутатов. Оцениваем это решение губернатора как очень грамотное, при этом отмечаем сложность задач, стоящих перед новым руководителем, – в первую очередь, это касается необходимости перестройки работы государственного медиахолдинга.

+4 Митрополит Матфей

Плюс четыре ставим митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею за активность, открытость и поддержку общественно значимых просветительских проектов, продемонстрированную им во время прихода в пресс-центр Псковской Ленты Новостей. Это касается программы «Пастырь», выпуски которой уже несколько лет выходят в эфире ПЛН FM, а также историко-просветительских проектов ведущего регионального медиахолдинга «Гражданская пресса» о подвижниках, святителях Псковской земли, священниках - участниках Великой Отечественной войны.

+5 Михаил Ведерников

Максимально высокую оценку +5 получает губернатор Михаил Ведерников за долгожданное открытие краеведческой библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Особо отметим, что яркое торжественное мероприятие сильно впечатлило приезжавшего в Псков полпреда президента РФ в СЗФО Александра Гуцана. По его словам, он был просто поражен увиденным. Оценив проведенную реконструкцию и оснащение библиотеки современным оборудованием, полпред заключил: «Лучшего общественного пространства на территории Пскова нет». Высокая оценка — это и еще одно свидетельство того, что федеральное руководство поддерживает псковского губернатора, и своего рода подарок главе региона к грядущему юбилею. Свое 50-летие Михаил Ведерников отпразднует уже в начале марта.

Это было очередное обозрение от Господина Рейтингомера. До следующей встречи через неделю — теперь уже весной.

Теги: #регион60 #политика #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Смотрите ли вы российское телевидение?
В опросе приняло участие 21 человек
24.02.2025, 19:000 Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России 24.02.2025, 18:300 Как реализовать себя, ответила психолог 24.02.2025, 18:200 Перспектива уголовной ответственности вынудила директора псковской строительной компании погасить долг 24.02.2025, 18:150 Рейтингомер: назначенцы недели, чиновник-хам и… никаких мышей
24.02.2025, 18:030 Свыше 60% респондентов ПЛН видят завершение СВО только после решения первопричин конфликта 24.02.2025, 17:470 Лучший сувениры Серебряного ожерелья России могут предложить псковичи 24.02.2025, 17:430 «Постскриптум»: 3 года СВО, открытие «Октября» и хамство чиновников. ВИДЕО 24.02.2025, 17:350 Псковичей приглашают поучаствовать в акции «Макулатура и пластик рулят»
24.02.2025, 17:230 За изготовление макета Пскова готовы заплатить более 17 млн рублей 24.02.2025, 17:160 Реплика Константина Калиниченко: Чиновничье хамство 24.02.2025, 17:090 175 лет исполнилось со дня рождения живописца Федора Васильева  24.02.2025, 17:010 Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике в конце февраля
24.02.2025, 16:580 ЦБ доработает регулирование рисков кредитной концентрации 24.02.2025, 16:460 Три года СВО: что случилось с соцсетями и интернетом в России 24.02.2025, 16:400 Единственный в России Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе 24.02.2025, 16:380 Еще более 40 школьников Псковской области вступили в ряды Юнармии
24.02.2025, 16:370 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 февраля 24.02.2025, 16:370 Преподаватель филиала университета ФСИН стал лучшим игроком чемпионата Пскова по футзалу 24.02.2025, 16:320 Священник проведет экскурсию для псковичей в храме равноапостольных Константина и Елены 24.02.2025, 16:250 T1 Облако и УЦСБ обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке
24.02.2025, 16:130 Росгвардейцы изъяли у псковичей 32 единицы оружия за неделю  24.02.2025, 16:110 «ГорДозор»: Итоги очередной межведомственной комиссии по БДД. ВИДЕО 24.02.2025, 16:100 Губернатор поздравил жителей Дновского округа с 81-й годовщиной освобождения 24.02.2025, 16:070 Отметить 8 марта с эстрадно-джазовым оркестром предлагают псковичам
24.02.2025, 16:010 С начала года четверо псковичей погибли из-за выхода на неокрепший лёд 24.02.2025, 15:520 Названа предварительная причина возгорания квартиры на улице Юбилейной в Пскове 24.02.2025, 15:510 ВТБ: Мошенники «ловят» жертв на форумах в Интернете 24.02.2025, 15:330 В РФ в 2024 году заготовка крови увеличилась на 6%
24.02.2025, 15:260 Снять проклятие 24.02.2025, 15:210 Острович просит взыскать компенсацию с местной больницы за некачественную операцию 24.02.2025, 15:170 Принять участие в программе «Герои земли Псковской» могут ветераны со всей страны 24.02.2025, 15:140 В РФ закрепят запрет на допуск к экзамену на права мигрантам из реестра
24.02.2025, 15:110 Клуб псковских краеведов приглашает на встречу с Анатолием Филимоновым 24.02.2025, 15:090 Горение мусора ликвидировали на Рижском проспекте в Пскове 24.02.2025, 15:070 До +3 градусов прогнозируют в Псковской области 25 февраля 24.02.2025, 14:510 «Летопись воинской славы Псковской земли»: День защитника Отечества. Как возник и менялся праздник. ВИДЕО
24.02.2025, 14:410 Комик Галустян и шахматист Карякин попали под санкции ЕС 24.02.2025, 14:410 Подростков сняли с крыши многоэтажки в Пскове 24.02.2025, 14:310 Кинологи СИЗО-2 провели урок мужества для учеников великолукской школы №5 24.02.2025, 14:280 Программу к 115-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц проведут в Пскове
24.02.2025, 14:262 Псковские росгвардейцы отметили День защитника Отечества 24.02.2025, 14:160 Фотофакт: Псковичи признаются в любви на льду реки Великой 24.02.2025, 14:150 Нейросети в подборе персонала уже применяют 7% рекрутеров Пскова — опрос 24.02.2025, 14:010 В 2024 году в Псковской области выявили 52 факта незаконного подключения к газопроводу
24.02.2025, 13:570 Концерт «Душеполезные песни на каждый день» пройдет в Пскове 17 марта 24.02.2025, 13:460 Появилось видео с места пожара в Гдовском районе, в котором погибла пенсионерка 24.02.2025, 13:440 Фотовыставка «Отец Героя» открыта в региональном фонде «Защитники Отечества» 24.02.2025, 13:290 Пожар в квартире ликвидируют на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО
24.02.2025, 13:270 Первенство СЗФО по самбо при поддержке «Единой России» прошло в Пскове 24.02.2025, 13:120 Ирина Иванова: Программа «Герои земли Псковской» поможет участникам СВО найти себя 24.02.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: 3 года СВО, открытие «Октября» и хамство чиновников 24.02.2025, 13:010 Спамеры звонили псковичам более 22 миллионов раз в 2024 году
24.02.2025, 12:590 Псковская область заняла 39 место в рейтинге по закредитованности населения 24.02.2025, 12:490 Водитель большегруза травмировал женщину на легковом автомобиле в Пскове 24.02.2025, 12:460 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Итоги очередной межведомственной комиссии по БДД 24.02.2025, 12:440 Стал известен режим работы библиотеки имени Василёва в Пскове после переезда
24.02.2025, 12:410 Пенсионерка погибла при пожаре в гдовской деревне Атрубашка 24.02.2025, 12:400 «Постскриптум»: 3 года СВО, открытие «Октября» и хамство чиновников 24.02.2025, 12:340 Уже 10 человек решили принять участие в программе «Герои земли Псковской» 24.02.2025, 12:270 Двоих псковичей поймали за кражу почти 500 кг топлива из локомотива
24.02.2025, 12:230 «ГорДозор»: Итоги очередной межведомственной комиссии по БДД 24.02.2025, 12:170 Жители Пскова и Плюсского района повелись на уловки мошенников и лишились денег 24.02.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: День защитника Отечества. Как возник и менялся праздник 24.02.2025, 11:530 Духовой оркестр Детской музыкальной школы Пскова проведет свой первый сольный концерт
24.02.2025, 11:430 Себежанина осудили за покушение на убийство и хранение взрывчатых веществ 24.02.2025, 11:351 Несколько дорог в Пскове будут ремонтировать по новому нацпроекту 24.02.2025, 11:270 «Дневной дозор»: Что делать с мусоропроводами в домах? 24.02.2025, 11:240 Пскович помог пожилой женщине донести продукты до дома и ограбил ее квартиру
24.02.2025, 11:230 Вопросы озеленения Пскова обсудят на заседании городской Думы 28 февраля 24.02.2025, 11:160 Псковича задержали за кражу продуктов из магазина в праздник 24.02.2025, 11:150 С 17 марта на дорогах в Псковской области вводится ограничение движения большегрузов 24.02.2025, 11:070 Двое детей пострадали в двух автомашинах при столкновении в Пскове. ФОТО
24.02.2025, 11:040 Более 1,3 тысячи правонарушений пресекли сотрудники ГАИ в Псковской области за неделю 24.02.2025, 11:010 «Летопись воинской славы Псковской земли»: День защитника Отечества. Как возник и менялся праздник 24.02.2025, 10:490 Главы МИД стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против РФ 24.02.2025, 10:470 Курс на весну берёт «Михайловское» после санитарного дня
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru