Политика

Рейтингомер: назначенцы недели, чиновник-хам и… никаких мышей

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Евгений Васильев

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

Самую низкую отрицательную оценку -5 получает экс-кандидат на пост главы Гдовского района Евгений Васильев. Областной суд поддержал отказ в удовлетворении его исков к участковым избирательным комиссиям об отмене итогов голосования на прошлогодних выборах. Ранее в удовлетворении требований претендента от «Яблока» отказал Гдовский районный суд. К слову, на днях в этом муниципалитете псковские яблочники потерпели неудачу и в деле регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума, посвященного вопросам организации МСУ. Одним из инициаторов его проведения выступал господин Васильев.

- 4 Дмитрий Яковлев

Минус четыре схлопотал врио руководителя областного комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев. Как известно, нанесенные на опоры псковских мостов муралы вызвали бурную дискуссию и критику со стороны культурной общественности. На звучащие упреки в том, что решение принималось кулуарно, без учета мнения псковичей, этот «слуга народа» ответил в том смысле, что общественного обсуждения в таких вопросах и не требуется. Ну то есть: видимо, ощутивший себя пупом земли и знатоком монументальной живописи чиновник ясно дает понять: обсуждать с вами нечего - и не нужно. К сожалению, по таким примерам у многих и складывается мнение обо всем корпусе управленцев. Многие коммуницируют с гражданами и делают это вполне успешно, однако судить обо всех будут по данному типажу.

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-3 Наталья Иванова

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Главе Плюсского муниципального округа Наталье Ивановой достается минус три. И всё из-за ситуации с плохим теплоснабжением в поселке Заплюсье. Проблема возмущает жителей, и ее уже взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По словам местных, уже давно подача тепла в жилые дома, дошкольные и образовательные учреждения осуществляется с перебоями. В этом месяце из-за поломки оборудования в котельной тепло не поступало в помещения больше 5 дней. Кроме того, канализационная система изношена, и это приводит к появлению засоров. Обращения местных жителей в коммунальные службы и администрацию результатов, увы, не принесли.

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-2 Владимир Подвальный

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Двойку со знаком минус ставим владельцу Великолукского мясокомбината Владимиру Подвальному. По данным СМИ, Роскачество в своем очередном исследовании забраковало продукцию этого предприятия, а также некоторых других производителей ветчины. По заключению специалистов, почти половина попавших на экспертизу образцов продукции не может маркироваться как товар по ГоСТу. Своего рода утешением тут может служить разве что такой вывод экспертов: российские производители не делают ветчину из мышей, кошек или собак и не увеличивают вес товара за счет добавления воды. Как говорится, и на том спасибо.

-1 Геннадий Афанасьев

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Минус один -1 получает глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев. По сообщениям масс-медиа, местная средняя школа уже давно не может исполнить представление органов прокуратуры и приобрести новую посуду. Причина в общем-то банальна — отсутствие денежных средств. Ранее «око государево» выявило, что в учреждении образования не соблюдаются санитарные правила.

0 Алена Тимаева

Нейтральную оценку ноль ставим представителю судейского корпуса нашего региона Алене Тимаевой. Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля она назначена судьей Псковского областного суда. Отметим, что ранее Алена Тимаева работала в Псковском городском суде. Как принято говорить в подобных случаях, будем наблюдать — с плюсами и минусами определимся позднее, а пока - нейтральная оценка.

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+1 Артур Гайдук

Плюс один заработал депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук. Он оперативно отреагировал на обеспокоенность жителей муниципальных образований Псковской области возможными изменениями в работе медицинских учреждений. В связи с поступающими сигналами оппозиционер обратился в органы прокуратуры и высказал свою позицию.

+2 Дмитрий Белюков, Наталия Дубровская

Плюс два заслужили сразу двое представителей музейного сообщества Псковской области. Во-первых, положительной оценкой отмечаем работу Дмитрия Белюкова - известного великолукского педагога, депутата гордумы, директора Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, 10-летие которого отмечалось 19 февраля. +2 также получает Наталия Дубровская, руководитель музея-заповедника «Изборск», в котором торжественно открыли выставку «Крепость». Она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объединена темой мужества, воинского подвига и преданности Родине.

+3 Татьяна Никитина

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Строчкой выше, на +3, поднялась Татьяна Никитина, назначенная руководителем управления информационной политики правительства Псковской области. Она широко известна медиасообществу региона, много лет работала корреспондентом, редактором и журналистом в псковских СМИ, а с 2012-го взаимодействовала с редакциями в статусе пресс-секретаря областного Собрания депутатов. Оцениваем это решение губернатора как очень грамотное, при этом отмечаем сложность задач, стоящих перед новым руководителем, – в первую очередь, это касается необходимости перестройки работы государственного медиахолдинга.

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+4 Митрополит Матфей

Плюс четыре ставим митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею за активность, открытость и поддержку общественно значимых просветительских проектов, продемонстрированную им во время прихода в пресс-центр Псковской Ленты Новостей. Это касается программы «Пастырь», выпуски которой уже несколько лет выходят в эфире ПЛН FM, а также историко-просветительских проектов ведущего регионального медиахолдинга «Гражданская пресса» о подвижниках, святителях Псковской земли, священниках - участниках Великой Отечественной войны.

+5 Михаил Ведерников

Максимально высокую оценку +5 получает губернатор Михаил Ведерников за долгожданное открытие краеведческой библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Особо отметим, что яркое торжественное мероприятие сильно впечатлило приезжавшего в Псков полпреда президента РФ в СЗФО Александра Гуцана. По его словам, он был просто поражен увиденным. Оценив проведенную реконструкцию и оснащение библиотеки современным оборудованием, полпред заключил: «Лучшего общественного пространства на территории Пскова нет». Высокая оценка — это и еще одно свидетельство того, что федеральное руководство поддерживает псковского губернатора, и своего рода подарок главе региона к грядущему юбилею. Свое 50-летие Михаил Ведерников отпразднует уже в начале марта.

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Это было очередное обозрение от Господина Рейтингомера. До следующей встречи через неделю — теперь уже весной.