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Происшествия

Женщину изрезали ножом в псковском спортивном клубе

25.02.2025 17:40|ПсковКомментариев: 0

В городе Пскове 34-летнего местного жителя подозревают в покушении на убийство сожительницы (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, возбуждено уголовное дело. 

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, вечером 24 февраля мужчина приехал в спортивный клуб, в котором его сожительница работает администратором, где между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе возникшей ссоры подозреваемый несколько раз ударил женщину ножом в голову, шею и грудь, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшую доставили в лечебное учреждение, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. 

Фигурант задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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