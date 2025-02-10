Культура

Торжественный митинг памяти Пушкина прошел в Пскове. ФОТО

Торжественный митинг, посвященный 188-й годовщине со дня смерти поэта Александра Пушкина, прошел в Пскове 10 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В честь этого дня к памятнику Александру Пушкину и няне в Летнем саду Пскова возложили цветы. В возложении приняли участие заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев, другие представители власти и общественности, учащиеся.

Напомним, сегодня, 10 февраля, Россия и весь русскоязычный мир вспоминают поэта Александра Пушкина. По случаю 188-й годовщины со дня его смерти мемориальные события проходят в музеях, в библиотеках, культурных центрах.

В музее-усадьбе «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского заповедника сегодня принимают посетителей несмотря на то, что день памяти поэта в этот раз выпадает на традиционно выходной для учреждения понедельник. Вход во все экспозиции в усадьбе 10 февраля бесплатный (оплачивается только экскурсионное обслуживание, если оно требуется посетителям). Принимают посетителей в усадьбе в обычном для текущего сезона режиме, то есть с 10.00 до 17.00.

Как и всё в усадьбе, для посетителей открыт и «Льняной амбар» — выставочный зал «Михайловского». Здесь к Дням памяти поэта произведен монтаж экспозиции «“Последняя Дуэль“. Дмитрий Белюкин» — совместного выставочного проекта Государственного музея А. С. Пушкина (Москва) и Пушкинского заповедника. Серия работ, с которой знакомит зрителей эта выставка, была создана народным художником РФ, академиком Российской академии художеств Дмитрием Белюкиным в преддверии празднования 225-летия со дня рождения поэта. Живописные полотна посвящены трагедии на Чёрной речке: это подробный, почти «пошаговый» рассказ о событиях рокового дня. Создавая свои картины, живописец опирался на воспоминания современников поэта — Данзаса, д’Аршиака, Жуковского.

Среди материалов, которые на выставке представляет Пушкинский заповедник, монументальное полотно «Умирающий Пушкин» (1985—1986).

Напомним, церемония открытия выставки «“Последняя Дуэль“. Дмитрий Белюкин» в «Льняном амбаре» запланирована на 12 февраля, однако все, кто придёт или приедет в Михайловское в день траурной годовщины, смогут побывать на ней, при этом также бесплатно.