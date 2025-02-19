Культура

Кадеты и юнги приглашены на выставку из «Михайловского» в Санкт-Петербургском Морском собрании

Выставку «Пушкин и море» завтра, 21 февраля, открывает Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в северной столице, в Санкт-Петербургском Морском собрании, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Игорь Шаймарданов. Из цикла «Пушкин и море» (2024)

В экспозицию, которую уже сегодня размещают в интерьерах особняка на Английской набережной, вошло порядка тридцати графических листов известного художника Игоря Шаймарданова. Это выполненные в характерной для автора манере и технике (акварель, тушь) шуточные «пушкинские хроники» — иллюстрации к тем строфам и строкам Пушкина, где так или иначе упоминается водная стихия. Здесь и северная, балтийская тема, и отголоски южной ссылки, и даже то самое море, куда многотерпеливый сказочный старик столько раз забрасывал свой невод… Не оставлены вниманием и реки: от грозной Невы «Медного всадника» до михайловского «Геллеспонта» — скромной Сороти перед домом поэта.

Как отметили в «Михайловском», выставка «Пушкин и море» организована в Санкт-Петербургском Морском собрании в рамках договора о сотрудничестве, которые музей-заповедник и общественная организация подписали летом прошлого года.

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На открытие выставки, рассказал корреспонденту ПЛН Игорь Шаймарданов, приглашены петербургские школьники, в том числе — кадеты и юнги.

В «Михайловском» напомнили, что Игорь Шаймарданов, театральный художник, иллюстратор, создатель многих и многих пушкинских циклов, в том числе выполненных в оригинальных авторских техниках («Ситцевый Пушкин», «Михайловское царапки»), инициатор и первый создатель анимационных миниатюр для замечательного мультсериала «Пушкин и…» — давний друг и соратник святогорских музейщиков. Пушкинский заповедник с завидной частотой и, главное, с неизменным успехом экспонирует его работы как в России, так и за её пределами, а также использует в различных проектах.

Кроме того, в рамках различных издательских программ Пушкинского заповедника в свет были выпущены несколько альбомов с репродукциями пушкинских работ Игоря Шаймарданова («Игорь Шаймарданов. Живопись и графика», 2006; «Александру Сергеевичу хорошо!», 2011; «Азбука Пушкиногорья», 2012) и пушкинские «Повести Ивана Петровича Белкина» с его иллюстрациями (2016), объявленные «книгой праздника» на L Всероссийском Пушкинском празднике поэзии.