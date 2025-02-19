Культура

Несколько экскурсий псковский музей посвятит Дню защитника Отечества

Несколько экскурсий Псковский музей-заповедник посвятит Дню защитника Отечества. Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«22 февраля и 23 февраля в Приказной палате Кремля будут совершенно замечательные программы. 22 февраля в 11.00 программа "На рубежах Отечества", и 23 февраля в это же время "Как подьячий Ефимка службу правил в Приказной палате". Вот, казалось бы, какое имеет отношение служба подьячего к такому великому пониманию, как защита Родины? Как объяснить человеку, что такое служение, преданность своему Отечеству? Это есть на любой работе, будь то медицина, педагогика», — сказала Светлана Мельникова.

Ранее сообщалось, что экскурсия-эмпатия «Тысяча дней без детства» пройдет в Псковском музее-заповеднике ко Дню защитника Отечества. Экскурсия посвящена особенностям повседневной жизни детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде.