Культура

Голограмма будет украшать окно новой библиотеки в центре Пскова

Голограмма украсила одно из окон в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с церемонии торжественного открытия библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Октябрь».

Изображения выводятся на окно со стороны Псковского кремля. Сама картинка будет меняться в соответствии с выбранным режимом. Днем голограмму почти не видно. Лучшее время для её просмотра - вечер и ночь.

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Напомним, библиотеку торжественно открывают сегодня, 20 февраля. Она располагается в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». В здании установлено интерактивное оборудование и система «Умный дом». Есть несколько мультимедийных пространств, где воспроизводятся отснятые сюжеты об истории Псковского края.

В торжественной церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Борис Елкин, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.