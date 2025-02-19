Культура

Две кофейни будут работать в здании бывшего «Октября» в Пскове

Две кофейни будут расположены в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с церемонии торжественного открытия библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Октябрь».

Одна кофейня обустроена на первом этаже, другая - на втором. Кофе будет наливать в брендированные стаканчики с псковскими барсиками.

Напомним, библиотеку торжественно открывают сегодня, 20 февраля. Она располагается в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». В здании установлено интерактивное оборудование и система «Умный дом». Есть несколько мультимедийных пространств, где воспроизводятся отснятые сюжеты об истории Псковского края.

В торжественной церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Борис Елкин, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.