Детская книга об экологии на примере порховской реки Шелонь выйдет этой весной, сообщил директор Централизованной библиотечной системы Порховского района Алексей Жуковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в рамках программы «Экосреда».
Сюжет книги разворачивается вокруг приключений трёх друзей: двух рыбок Миры и Фимы и стрекозы Жужи. Герои путешествуют по реке Шелонь, протекающей в городе Порхове, и сталкиваются с множеством трудностей, самая значительная из которых - экологическая катастрофа.
Книга должна выйти в свет в начале весны и будет доступна как в электронной версии, так и в традиционном бумажном формате.
Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»