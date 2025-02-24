Культура

Детская книга об экологии на примере порховской реки Шелонь выйдет этой весной

Детская книга об экологии на примере порховской реки Шелонь выйдет этой весной, сообщил директор Централизованной библиотечной системы Порховского района Алексей Жуковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в рамках программы «Экосреда».

«Эта книга — наш первый опыт в создании экологического проекта, — рассказал Алексей Жуковский. — Мы стремимся сделать её яркой и увлекательной для детей, поэтому сейчас активно работаем над иллюстрациями».

Сюжет книги разворачивается вокруг приключений трёх друзей: двух рыбок Миры и Фимы и стрекозы Жужи. Герои путешествуют по реке Шелонь, протекающей в городе Порхове, и сталкиваются с множеством трудностей, самая значительная из которых - экологическая катастрофа.

«Ребята замечают горы мусора и ядовитые вещества на берегу реки, — пояснил Алексей Жуковский. — Но самое важное, чему учит эта книга, это то, что, объединившись, они способны изменить ситуацию и спасти природу».

Книга должна выйти в свет в начале весны и будет доступна как в электронной версии, так и в традиционном бумажном формате.

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