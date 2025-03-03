Культура

«Посмертный юбилей»: арт-объект «Кот в цветах» в Пскове демонтировали

Процесс демонтажа арт-объекта «Кот в цветах» на улице Советская набережная, дом 9 в Пскове начался 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В беседе с корреспондентом член движения «ПсковАРТ», автор арт-объекта Тимофей Силич сообщил, что скульптура была установлена два года назад, и сегодня отмечается ее «посмертный юбилей».

«Объект был поставлен два года назад. Сегодня посмертный юбилей. Убили котика. С 2023 года стоял. К сожалению, мы вынуждены выполнить требования городской администрации и убрать кота. Однако мы написали письмо с просьбой разрешить установить его обратно и надеемся, что в ближайшее время здесь появится не один кот, а целая кошачья семья», - рассказал Тимофей Силич.

Согласно распоряжению администрации, инсталляцию необходимо было демонтировать до 3 марта. В противном случае специальная служба пришла бы на объект, и обществу художников выставили бы счёт за выполненные работы.

Несмотря на требование демонтировать скульптуру члены движения «ПсковАРТ» верят, что появится возможность установить новую. Художники и местные жители подписали петицию с просьбой вернуть инсталляцию на прежнее место или выделить для неё специальную площадку.

«В письме, которое мы направили в администрацию, там как раз поднимается эта тема, где мы просим выделить место. Даже историю вопроса изложили, она в письме есть», - рассказала председатель Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» Ирина Жбанова, отвечая на вопрос о необходимости места для размещения скульптур на открытом воздухе.

Тимофей Силич отметил, что «Кот в цветах» вызывал положительные эмоции у детей и взрослых, и его замена на что-то новое может стать началом создания экспериментальной творческой площадки.

«В 2023 году был проведён социологический опрос среди жителей Пскова, чтобы узнать, нужна ли городу такая достопримечательность, как парк скульптуры под открытым небом. Большинство респондентов высказались в пользу этой идеи. В связи с этим депутат городской Думы направил запрос в соответствующие органы власти. После этого к нам был направлен начальник управления культуры, с которым мы обсудили создание экспериментальной творческой площадки в районе Дома Сафьянщикова на улице Советская набережная, 9. Здесь будет проходить проверка на востребованность этой идеи. Люди смогут оценить её и, если появятся предложения, перенести на другое удобное место. Процесс был запущен. Однако стоит отметить, что эта история не для детей, а для их внуков. Парки и скульптуры не появляются в одно мгновение. Но процесс пошёл. Были оговорены идейно-художественные аспекты: минимум эпатажа, максимум позитива и даже немного гламура. Я не смог представить ничего более гламурного, чем кот в цветах, и у меня уже была куча камней для создания скульптуры. Всё сошлось для воплощения этой идеи. Мы выбрали масштаб, чтобы скульптура была заметным арт-объектом, но при этом не мешала проходу. С некоторых точек зрения она воспринимается как абстрактная, словно куча камней, танцующая в воздухе. Два года скульптура вызывала у взрослых нейтрально-позитивную реакцию, а у детей радость», - рассказывает художник.

Несмотря на затишье со стороны депутатов, творческие личности не сдают позиции и воспринимают очередное предписание от администрации как возможность для развития будущих идей.

«Мы идем своим курсом, а наш курс — это улучшение жизни псковичей. К сожалению, Псков не может воспринять искусство в должной мере, поскольку мы живем в городе-музее и красоты нам здесь просто даны от рождения. Художник должен смотреть в будущее и думать о своих будущих произведениях. Так что я в мыслях о будущих произведениях. У состоявшихся произведений своя судьба, своя жизнь. Бывают разные случаи, бывают потери. В данном случае я могу высказаться не как художник, не как автор, который беспокоится за какую-то свою фантазию, а как гражданин», - заключил Тимофей Силич.

Как уточнила Ирина Жбанова, земля, на которой был установлен арт-объект, является муниципальной. Городские власти регулярно проводят работы по уходу за территорией, но вопрос о приватизации земли будет решен только после получения ответа на петицию.

«В данный момент территорию обрабатывает городское хозяйство, так как она находится в муниципальной собственности. Это, безусловно, хорошо для нас. Сейчас мы решаем вопрос о том, будет ли участок предоставлен нам в личное пользование. Мы отправили запрос на получение информации о возможности повторной установки арт-объекта. Мы ожидаем ответа на этот запрос, но я не уверена, будет ли он вообще. Нам остаётся только ждать, так как процесс получения информации в нашем регионе может быть долгим», - заключила Ирина Жбанова.

Напомним, в 2023 году в Пскове напротив галереи современного искусства «Дом на набережной» демонтировали другой арт-объект Тимофея Силича «Антигравитация».