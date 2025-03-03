Культура

Арт-объект «Кот в цветах» у псковского «Дома на набережной» требуют демонтировать

Арт-объект «Кот в цветах», расположенный на улице Советская набережная, 9 в Пскове, требуют демонтировать. Мероприятия по демонтажу планируют провести сегодня, 3 марта, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей член движения «ПсковАРТ» Тимофей Силич.

Решение о демонтаже приняли после обращения властей, вызванного жалобой от одного из горожан.

«Мы решили не провоцировать власти и начали демонтаж по частям, сохраняя элементы объекта. Все это будет перенесено на хранение, одновременно мы будем обращаться к администрации, чтобы всё было сделано согласно их законам и инструкциям», - отметил Тимофей Силич.

В беседе с ПЛН художник подчеркнул важность сохранения мирных отношений с местными властями.

«У нас нет цели конфликтовать. Наша задача — создавать искусство для города. Этот объект был хорошо воспринят жителями, и мы готовы восстановить его, если потребуется», - заявил Тимофей Силич.

Член движения «ПсковАРТ» добавил, что в ходе эксплуатации объекта были замечены детали, которые требуют доработки. «Нужны апгрейды, но это нормальный рабочий процесс», - рассказал он о планах обновить арт-объект «Кот в цветах».

Как отметил художник, несмотря на недовольство отдельных лиц, общественное мнение склоняется в пользу сохранения арт-объекта. По его словам, опрос, проведённый в группе «Жизнь по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», показал, что около 95% респондентов выступают против уничтожения «Кота в цветах».

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Напомним, в 2023 году в Пскове напротив галереи современного искусства «Дом на набережной» демонтировали арт-объект «Антигравитация», автор инсталляции - Тимофей Силич.