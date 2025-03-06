Культура

Тематическая экскурсия «Он, она и Псков» пройдет в музее города

Тематическая экскурсия, посвященная княгине Ольге и князю Игорю Рюриковичу «Он, она и Псков» пройдет в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

«В Международный женский день вас ждет тематическая экскурсия "Он, она и Псков". В ходе программы вы по-новому откроете для себя историю о том, как князь Игорь Рюрикович – наследник древнерусского престола – встретил юную псковичку Ольгу, а также о том, как они впоследствии стали первой парой молодого Русского государства», - отметили в музее.

Ключевой точкой станет мемориальный музей-квартира Юрия Спегальского, который стал памятником любви псковича Юрия Спегальского и его второй половины Ольги Аршакуни.

«На экскурсии прозвучат истории об императорах, князьях, ученых, поэтах, военных и купцах Псковщины, которых объединяет одно – любовь», - добавили в музее.

Экскурсия пройдет 8 марта в 12:00 в мемориальном музее-квартира Юрия Спегальского на Октябрьском проспекте, дом № 14, квартира 74.