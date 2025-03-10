Культура

Псковская молодежь объявила о регистрации на проект, посвященный 80-летию Победы

Началась регистрация на участие в культурно-патриотическом проекте «Связь поколений», посвященному 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Фото: Псковский городской молодежный центр

Каждый участник сможет больше узнать об истории и культуре 40-х годов XX века, посетив несколько просветительских мероприятий:

конкурс коротких видеороликов;

научно-практическая конференция;

квесты и экскурсии;

лекции и мастер-классы от экспертов.

Итогом проекта станет Бал Победы под открытым небом, в котором примут участие все танцующие пары, прошедшие многочисленные танцевальные репетиции.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Чтобы стать частью проекта необходимо заполнить заявку.

Мероприятие проходит за счёт конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета СОНКО на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.