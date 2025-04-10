Псковский музей принял участие в конференции в Эрмитаже

В минувший четверг в Государственном Эрмитаже стартовал XXIII Круглый стол «Музей и проблемы культурного туризма». В первом дне работы научного форума приняла участие начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Фотографии: Псковский музей-заповедник
В ходе заседания круглого стола специалист зачитала доклад «Музейные комплексы Псковского музея-заповедника как туристический ресурс в историко-культурном пространстве города».
В своем выступлении Елена Матин отметила, что псковский музей имеет 20 объектов, которые являются высоко востребованными в сфере туристического предложения региона и делают музей крупнейшим субъектом на рынке туристических услуг.
Как заметила эксперт, в псковском музее круглогодично предлагаются программы по музейным абонементам, квесты, экскурсии: ежегодно проводится более 2000 культурно-просветительских мероприятий, 7000 экскурсий, десятки массовых мероприятий.
Особое внимание было уделено тому, что возможность купить билет практически на все услуги по Пушкинской карте дала музею приток более 20 000 молодых людей. Для удобства посетителей введен единый билет на 2 дня, что упрощает осмотр максимального количества объектов.
Добавим, что конференция, инициированная Отделом туризма и специальных программ Государственного Эрмитажа, проводится ежегодно и является важной площадкой для обсуждения как самых острых вопросов и стратегий развития музейного туризма, так и расширения географии будущих посетителей, планов и перспектив сотрудничества в предстоящем летнем туристическом сезоне.