Культура

Псковский музей принял участие в конференции в Эрмитаже

В минувший четверг в Государственном Эрмитаже стартовал XXIII Круглый стол «Музей и проблемы культурного туризма». В первом дне работы научного форума приняла участие начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

В ходе заседания круглого стола специалист зачитала доклад «Музейные комплексы Псковского музея-заповедника как туристический ресурс в историко-культурном пространстве города».

В своем выступлении Елена Матин отметила, что псковский музей имеет 20 объектов, которые являются высоко востребованными в сфере туристического предложения региона и делают музей крупнейшим субъектом на рынке туристических услуг.

«Экскурсионная деятельность входит в число главных приоритетов музея. За три последних десятилетия он сформировал тематические пакеты в разнообразных форматах и прочно занял свою нишу в сфере коммерческих предложений. Конечно, в первую очередь музей является хранителем культурного наследия национального значения, представляя их самому разнообразному кругу посетителей. В современных реалиях так называемой «отмены русской культуры» это является особенно актуальным и выражается в увеличении музейных патриотических программ», – отметила начальник экскурсионной службы.

Как заметила эксперт, в псковском музее круглогодично предлагаются программы по музейным абонементам, квесты, экскурсии: ежегодно проводится более 2000 культурно-просветительских мероприятий, 7000 экскурсий, десятки массовых мероприятий.

Особое внимание было уделено тому, что возможность купить билет практически на все услуги по Пушкинской карте дала музею приток более 20 000 молодых людей. Для удобства посетителей введен единый билет на 2 дня, что упрощает осмотр максимального количества объектов.

«Представленные подходы к популяризации музейных комплексов в культурно-туристическом пространстве города отражают современные тенденции к разнообразию музейного предложения. С этим псковский музей вступает в свое 150-летие, которое мы будем праздновать в 2026 году. И будем надеяться, что это событие станет хорошим поводом для получения статуса «особо ценного объекта РФ», – подвела итог Елена Матин.

Добавим, что конференция, инициированная Отделом туризма и специальных программ Государственного Эрмитажа, проводится ежегодно и является важной площадкой для обсуждения как самых острых вопросов и стратегий развития музейного туризма, так и расширения географии будущих посетителей, планов и перспектив сотрудничества в предстоящем летнем туристическом сезоне.