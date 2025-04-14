Культура

Три книжные выставки открылись в псковской библиотеке в рамках форума «Русский Запад»

Три выставки открылись в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад», который стартует 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В здании библиотеки работают три выставки, приуроченные к форуму:

Книжная выставка-ярмарка: фойе, 1 этаж.

Выставка «Псковская книга – 2024»: актовый зал, 1 этаж.

Выставка «Наш бессмертный полк».

На выставках представлены, в частности, «Книги года» с 2004 года. В рамках торжественного открытия XX Международного книжного форума «Русский Запад» сегодня пройдут подведение итогов и награждение победителей конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024» и вручение ежегодной премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С.А. Цвылева.

Напомним, XX Международный книжный форум «Русский Запад» продолжится в Пскове до 17 апреля.