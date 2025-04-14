Круглый стол «Архив местной печати. 80-летию Победы посвящается...» проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад», который стартует 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В своем приветственном слове генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Лариса Егорова отметила важность таких мероприятий в современных реалиях.
Кроме того, в рамках круглого стола прошла презентация проекта Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова «Буквы огненных лет», посвященного сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны и передаче исторической памяти молодым поколениям.
Напомним, XX Международный книжный форум «Русский Запад» продолжится в Пскове до 17 апреля.