Круглый стол «Архив местной печати. 80-летию Победы посвящается...» проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад», который стартует 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В своем приветственном слове генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Лариса Егорова отметила важность таких мероприятий в современных реалиях.

«Наше мероприятие - начальное в эти насыщенные три дня форума. Программа у нас обширная. Конечно, за эти двадцать лет форум "Русский Запад" стал некой платформой, где аккумулируется все заинтересованное сообщество, где собираемся люди, которые любят и уважают книги, литературу, чтят русский язык, работают на благо нашей России», — сказала она.