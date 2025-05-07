Культура

В псковском музее представили уникальный автограф Маршала Рокоссовского

В Псковском музее-заповеднике в рамках проекта «Предметный мир войны» впервые представлены автографы советского военачальника, дважды Героя Советского Союза (1944, 1945), Маршала Советского Союза (1944) и Маршала Польши (1949) Константина Рокоссовского. Это поздравительные открытки, датированные 1963 и 1965 годами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Открытки предназначались Алексею Тужикову – организатору партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.

Первую открытку Константин Рокоссовский подписал так: «Примите, Алексей Алексеевич, мое сердечное поздравление и самые наилучшие пожелания. К. Рокоссовский. Ноябрь 1963».

Вторая открытка содержит поздравления с Первым мая и наступающей 20-й годовщиной разгрома фашистской Германии.

Экспонат представлен в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны», посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. На выставке представлены предметы солдатского быта, вещи военной поры, которые являются беспристрастными свидетелями событий военного времени. Таким образом цель проекта показать подвиг участника Великой Отечественной войны через конкретный музейный экспонат. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что дает возможность освещения различных аспектов истории Великой Отечественной войны, уточнили в музее.

Алексей Тужиков (20 мая 1909 - 28 марта 1993) - государственный и политический деятель, организатор партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, подполковник (1944).

Уроженец ст. Волхово Новгородской области. В 1931- 33 годах служил в Пограничных войсках ОГПУ СССР. Член ВКП(б) с 1932 года. В 1933-1938 годы инструктор, секретарь Псковского горкома и окружкома ВКП(б). В 1938-1940 годах работал первый секретарь Сошихинского и Островского райкомов партии.

С началом войны старший батальонный комиссар Алексей Тужиков, начальник 10-го отдела полевого управления северо-западного фронта, проделал большую работу по формированию партизанского движения в тылу врага и истребительных отрядов северо-западного фронта. С апреля 1942 года в оперативной группе ленинградского штаба партизанского движения. В 1943 году подполковник Алексей Тужиков – уполномоченный Ленинградского Штаба партизанского движения на северо-западном фронте.

В послевоенный период Алексей Тужиков назначается первым секретарем Островского райкома партии, затем секретарем Псковского обкома ВКП(б). С 1950 на учебе, затем с 1954 по 1965 год работал в аппарате ЦК КПСС инструктором, заведующим сектором отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам, заведующим организационным отделом Комитета народного контроля СССР. Являлся членом Советского комитета ветеранов войны.

Награжден орденом Красного Знамени, Отечественной войны I-й степени, орденом Отечественной войны II-й степени (06.04.1985), медалями.