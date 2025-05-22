Культура

В радиоэфир с Пушкиным: редкие почтовые карточки подарили «Михайловскому»

Государственный музей-заповедник «Михайловское» получил в подарок пять «пушкинских» почтовых карточек, на каждой из которых есть замечательные в своём роде пометки, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Эти открытки передал в Пушкинский заповедник Сергей Якимов, заместитель директора Калининградского областного историко-художественного музея, отметили в «Михайловском».

Коллаж здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

На наиболее ранней открытке с изображением портрета Пушкина и усадьбы «Михайловское» стоит штемпель 24 февраля 1905 года. Вторая карточка, с памятником поэту в Царском Селе, проштемпелёвана 21 марта 1916 года, при этом гашение выполнено в местном военном госпитале.

Незаполненная открытка с портретом Пушкина — из тиража, напечатанного в пользу голодающих; на ней проставлены издание: «Издание Вс. Ц. Ком. Пом. Гол. при В. Ц. И. К.» — и цена: 1.250 руб. Как видно, неизвестный покупатель в практических целях ей не воспользовался — можно предположить, что он купил её просто ради благого дела.

Ещё одно открытое письмо — карточка советского радиолюбителя с координатами выхода в эфир от 2 апреля 1949 года. И, наконец, на пятой открытке 1961 года воспроизведены рисунки Пушкина из рукописи «Сказки о попе и работнике его Балде» с пушкинскими же подписями: «Балда», «Бѣсенокъ», «Попъ талаконный лобъ», «Старый бѣсъ». Фактически, эта почтовая карточка вышла в свет через 130 лет после создания «Сказки…», — отметили в музее.

Напомним, что Сергей Якимов также передал в дар Государственному музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское» два книжных памятника — изданные в оккупированной фашистами Праге повести Пушкина.