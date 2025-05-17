Изданные в оккупированной фашистами Праге повести Пушкина получил в дар музей-заповедник «Михайловское»

Редчайшие издания — «А.С. Пушкин. Пиковая дама» и «А.С. Пушкин. Повести Белкина (Станционный смотритель, Метель)» 1944 года — получил в дар Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эти небольшие, размером 14 × 9 см, книжицы передал в Пушкинский заповедник Сергей Якимов, заместитель директора Калининградского областного историко-художественного музея.
Коллаж: музей-заповедник «Михайловское»
Сергей Якимов передал в дар музею и три раритетных нотных издания. Это переложения для голоса и фортепьяно арий Ленского, Онегина и Гремина из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», подготовленные в преддверии столетия со дня рождения Пушкина в государственных музыкальных издательствах СССР (Москва, 1936 год, и Ленинград, 1939-й).
Напомним, что недавно в фонды Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» поступил подарок от представителей дворянского рода Вревских и Вульфов.