Культура

Изданные в оккупированной фашистами Праге повести Пушкина получил в дар музей-заповедник «Михайловское»

Редчайшие издания — «А.С. Пушкин. Пиковая дама» и «А.С. Пушкин. Повести Белкина (Станционный смотритель, Метель)» 1944 года — получил в дар Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эти небольшие, размером 14 × 9 см, книжицы передал в Пушкинский заповедник Сергей Якимов, заместитель директора Калининградского областного историко-художественного музея.

Коллаж: музей-заповедник «Михайловское»

«Изданы эти пушкинские повести в издательстве русского зарубежья «Хутор», которое работало в Праге с 1922 по 1949 год под руководством Алексея Григорьевича Винничука, — рассказали в «Михайловском». — Удивляет то, что «Повести Белкина» увидели свет в 1944 году, когда Прага ещё была оккупирована немецко-фашистскими войсками».

Сергей Якимов передал в дар музею и три раритетных нотных издания. Это переложения для голоса и фортепьяно арий Ленского, Онегина и Гремина из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», подготовленные в преддверии столетия со дня рождения Пушкина в государственных музыкальных издательствах СССР (Москва, 1936 год, и Ленинград, 1939-й).

Напомним, что недавно в фонды Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» поступил подарок от представителей дворянского рода Вревских и Вульфов.