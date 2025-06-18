Культура

Музыкальная группа Lira Maris выступит на псковском фестивале «Хельга»

В очередной раз гостем фестиваля исторической реконструкции «Хельга», который состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля, станет музыкальный коллектив Lira Maris, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: фестиваль исторической реконструкции «Хельга» / «ВКонтакте»

Lira Maris - вокально-инструментальный ансамбль, выросший из совместного музицирования и домашнего обучения детей. Играют и поют народную музыку, церемониальную, обрядовую, а также классические произведения.

Своей задачей ансамбль видит возрождение понимания и переживания традиционной музыки, где традиция - это биение сердца культуры, непрерывное течение жизни, передача её смыслов и символов из поколения в поколение

Ранее стал известен призовой фонд фестиваля «Хельга».

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Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля. Проход на территорию открывается в 11.00.

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Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

Возраст 6+

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