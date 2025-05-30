Культура

Объявлен призовой фонд псковского фестиваля «Хельга» в Выбутах

Участники фестиваля исторической реконструкции «Хельга» в деревне Выбуты Псковского района 5-6 июля смогут побороться за ценные призы, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Каждому участнику будет предложено поучаствовать в трёх соревновательных дисциплинах: щит-меч (копьё), метание сулиц, лучный турнир. По итогам каждой дисциплины в общем зачёте будут выявлены три бойца - 1, 2 и 3 место. За 1 место боец получит 10 000 рублей, за 2 место - 8 000 рублей, за 3 место - 5000 рублей.

В поединках щит-меч (копьё) каждый будет участвовать в спарринге. Победа - 1 очко. Проигрыш - 0. По итогу очков победы и выявится рейтинг.

В метании сулиц предоставят определённое количество метаний. По итогу каждый набирает определённое количество заработанных баллов, выявится рейтинг.

В лучном турнире такая же система набора заработанных баллов, как и в суличном.

Если, например, участвует 30 человек, то занявший первую позицию в рейтинге получает 30 очков, последний - 1 очко.

«Допустим, в поединке щит-меч (копьё) участник занял 20 место. В метании сулиц 5 место. В лучном турнире 1 место. Это значит, что он в общем зачёте имеет 11+26+30=67 очков. Побеждает тот, у кого будет наибольшее количество очков. В случае, если оба участника, имеющие одинаковое количество очков, претендуют на 1, 2, 3 место по набранному рейтингу, то между ними устраивается дополнительная соревновательная дисциплина. Все дополнительные моменты и нюансы рейтингового турнира будут рассмотрены и обсуждены на совете командиров», - уточнили организаторы.

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля. Проход на территорию открывается в 11.00.

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Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

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